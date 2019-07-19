تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-19 09:42:08 مصرع شابة 25 عاما بحادث طرق وانقلاب سيارة في واد قرب مفرق الموفيل باتجاه كفرمندا |  2019-07-19 09:29:42 استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة ثلاثة أمتار |  2019-07-19 09:18:41 صور - إيلي صعب يحتفل بزفاف ابنه على مدى 3 ليالٍ ! |  2019-07-19 06:46:48 انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم |  2019-07-19 06:00:25 شفاعمرو - مقتل الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) اثر تعرضه لاطلاق نار |  2019-07-18 23:20:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طرعان |  2019-07-18 22:07:50 مجلس محلي البعينة نجيدات في زيارة لبلدية سلفيت في مسعى توأمة |  2019-07-18 19:58:49 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة |  2019-07-18 19:55:28 اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة |  2019-07-18 19:53:35 بدِّلوا الشعب وغيِّروه.. |  2019-07-18 18:10:11 تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي |  2019-07-18 18:03:41 اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة |  2019-07-18 17:59:47 كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان |  2019-07-18 17:57:52 بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! |  2019-07-18 17:54:55 الانتهاء من مشروع ترميم عدة مباني في عكا بتكلفة 8 مليون شاقل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريبيري وابنته يؤازران الجزائر من إستاد القاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية.



ويلتقي منتخب الجزائر نظيره السنغالي، مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية.


ونشر ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام مقاطع فيديو تفيد بوصوله إلى مصر.


كما نشرت نجلته حيزية مقاطع فيديو لها بقميص منتخب الجزائر، توضح وجودها في مصر لقضاء إجازة وحضور النهائي.


وتشجع ابنة ريبيري منتخب الجزائر، خاصة وأن والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.
ويبحث منتخب الجزائر عن حصد لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً كاملة، منذ تتويجه الوحيد عام 1990.




كلمات متعلقة

ريبيري, وابنته, يؤازران, الجزائر, من, إستاد, القاهرة,

تابعونــا

كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان 2019-07-18 | 17:59:47

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة...

جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا 2019-07-18 | 15:35:53

خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء...

زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد 2019-07-18 | 15:28:08

خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض...

محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية 2019-07-18 | 13:09:21

تنبأ الكثير من المتابعين بتألق المصري محمد صلاح في البطولة التي تستضيفها بلاده،...

رسميًا.. يوفنتوس يضم دي ليخت ب 85.5 مليون يورو رسميًا.. يوفنتوس يضم دي ليخت ب 85.5 مليون يورو 2019-07-18 | 11:14:35

انضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إلى صفوف...

اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ووالد نيمار اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ووالد نيمار 2019-07-18 | 09:15:04

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

لوائح الفيفا تكبل برشلونة في صفقة نيمار لوائح الفيفا تكبل برشلونة في صفقة نيمار 2019-07-17 | 17:04:08

أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أكبر العقبات أمام مساعي برشلونة،...

صديق مودريتش يُقربه من الانتقال لميلان صديق مودريتش يُقربه من الانتقال لميلان 2019-07-17 | 16:00:39

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يُقرب الكرواتي لوكا مودريتش...

طفل روسي يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط طفل روسي يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط 2019-07-17 | 14:34:34

حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين...

برشلونة "يهدي" اثنين من نجومه لسان جيرمان مقابل نيمار برشلونة "يهدي" اثنين من نجومه لسان جيرمان مقابل نيمار 2019-07-17 | 12:30:16

كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادسقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع lh[حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية اسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com