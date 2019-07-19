ريبيري, وابنته, يؤازران, الجزائر, من, إستاد, القاهرة,

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة...
خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء...
خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض...
تنبأ الكثير من المتابعين بتألق المصري محمد صلاح في البطولة التي تستضيفها بلاده،...
انضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إلى صفوف...
قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أكبر العقبات أمام مساعي برشلونة،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يُقرب الكرواتي لوكا مودريتش...
حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين...
كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض...