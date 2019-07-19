ريبيري, وابنته, يؤازران, الجزائر, من, إستاد, القاهرة,

لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب الجزائر نظيره السنغالي، مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية.ونشر ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام مقاطع فيديو تفيد بوصوله إلى مصر.كما نشرت نجلته حيزية مقاطع فيديو لها بقميص منتخب الجزائر، توضح وجودها في مصر لقضاء إجازة وحضور النهائي.وتشجع ابنة ريبيري منتخب الجزائر، خاصة وأن والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.ويبحث منتخب الجزائر عن حصد لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً كاملة، منذ تتويجه الوحيد عام 1990.