صور - إيلي صعب يحتفل بزفاف ابنه على مدى 3 ليالٍ !

بدأ المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب بالاحتفال بزفاف نجله إيلي صعب جونيور وخطيبته كريستينا مراد التاريخي مساء امس الخميس ، ويستمرّ الاحتفال على مدى ثلاثة أيام.

وفي التفاصيل أن مجموعة من الشخصيات العالمية توافدت إلى لبنان لحضور مراسم زفاف نجل صعب. وبدأ الاحتفال في قناة باكيش المجاورة لبلدة فقرا التي عاشت فيها صعب مع عائلته.أما اليوم الثاني من الاحتفال، وهو اليوم الجمعة فسيشهد على الزواج في بكركي وببركة سيدها البطريرك بشارة الراعي. وستقيم العائلة الـ Vin D'honeur بعد انتهاء الإكليل في كنيسة بكركي. وستكون سهرة الزفاف في أحد المجمّعات في فقرا، وهي سهرة صاخبة بالموسيقى والحضور والأجواء الاحتفائية المميزة.وفي اليوم الثالث، لمسة فريدة بين الطبيعة والسماء، وهناك سيستمتع المدعوون بمشاهدة غروب رائع، ويرفعون الأنخاب لقصّة حبّ جميلة تكلّلت بالزواج.