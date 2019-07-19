تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-19 09:42:08 مصرع شابة 25 عاما بحادث طرق وانقلاب سيارة في واد قرب مفرق الموفيل باتجاه كفرمندا |  2019-07-19 09:29:42 استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة ثلاثة أمتار |  2019-07-19 09:18:41 صور - إيلي صعب يحتفل بزفاف ابنه على مدى 3 ليالٍ ! |  2019-07-19 06:46:48 انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم |  2019-07-19 06:00:25 شفاعمرو - مقتل الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) اثر تعرضه لاطلاق نار |  2019-07-18 23:20:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طرعان |  2019-07-18 22:07:50 مجلس محلي البعينة نجيدات في زيارة لبلدية سلفيت في مسعى توأمة |  2019-07-18 19:58:49 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة |  2019-07-18 19:55:28 اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة |  2019-07-18 19:53:35 بدِّلوا الشعب وغيِّروه.. |  2019-07-18 18:10:11 تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي |  2019-07-18 18:03:41 اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة |  2019-07-18 17:59:47 كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان |  2019-07-18 17:57:52 بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! |  2019-07-18 17:54:55 الانتهاء من مشروع ترميم عدة مباني في عكا بتكلفة 8 مليون شاقل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أهمّ النصائح لعِلاج مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف لأسبابٍ مُختلفةٍ ،كما ذكر موقع babycenter وهي:



أولاً، التعرّض للهواء البارد والجاف.


ثانياً، التدفئة في الأماكن المُغلقة والتي يُمكن أن تسببجفاف الجلد في فصل الشتاء.


ثالثاً، التعرّض لأشعة الشمس الضارّة.


اما...ولتفادي مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال، فنُقدّم لكِ أبرز ال​نصائح​:


أولاً، تجنّبي الصابون على بشرة الطفل واستبدليه بـِ صابون خال من العطور.


ثانياً،  استخدمي الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة والآمنة على بشرة طلفلك بعد الاستحمام مُباشرة.


ثالثاً، جففي بشرة الطفل جيداً بعد الاستحمام.


رابعًا، بعد حمام السباحة ،إغسلي بشرة طفلك جيداً حتى لا تجف بسبب الكلور والأملاح الموجودة في حمام السباحة.




كلمات متعلقة

أهمّ, النصائح, لعِلاج, مُشكلة, جفاف, الجلد, عند, الأطفال!,

تابعونــا

خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! 2019-07-19 | 09:22:53

أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم...

بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! 2019-07-18 | 17:57:52

تعتبر فرشاة الأسنان بيئة حاضنة لظهور أمراض كثيرة نظراً لتكاثر البكتيريا...

” إصفرار العين ” جرس إنذار لأمراض خطيرة ” إصفرار العين ” جرس إنذار لأمراض خطيرة 2019-07-18 | 13:08:21

كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله...

علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! 2019-07-18 | 09:14:06

كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من...

. أكل الحشرات "يحميك" من أحد أخطر أمراض العصر! . أكل الحشرات "يحميك" من أحد أخطر أمراض العصر! 2019-07-17 | 14:37:48

قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من...

تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال 2019-07-17 | 12:36:06

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر...

هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة 2019-07-17 | 10:52:44

أعلن خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن...

كيف تتخلص من "الحموضة" في ثوانِ؟ كيف تتخلص من "الحموضة" في ثوانِ؟ 2019-07-17 | 09:29:33

قال البروفيسور بيتر مالفرتاينر إن شرب الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة؛ حيث إنه...

10 أطعمة تقي من ضعف النظر 10 أطعمة تقي من ضعف النظر 2019-07-16 | 15:55:20

أكدت الدكتورة لويزا ساستري على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة العين؛...

مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية مؤشرات خفية تدل على مشكلات قلبية 2019-07-16 | 12:30:57

تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة في معظم الأحيان، خصوصا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء شفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريداحتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتمصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com