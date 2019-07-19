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انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم



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اليوم الجمعة بحسب دائرة الارصاد الجوية، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف اخرعلى درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو صيفيا عاديا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


اما يوم الاحد، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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