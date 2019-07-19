انخفاض, ملموس, على, درجات, الحرارة, اليوم,

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لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاماً مصرعه فجر اليوم الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل...
أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث...
اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي...
عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت...
أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في...
تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة...
اعلنت لجنة الوفاق عصر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في الناصرة عن فشل المساعي...
لقي الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما مصرعه واصيب والده 53 عاما باصابات طفيفة جراء...