شفاعمرو:اصابة, حرجة, لشاب, (23, عاماً)اثر, تعرضه, لاطلاق, نار,

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بجراح بالغة الخطورة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تواجده في محطة وقود بمدينة شفاعمرو.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة .ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .