اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طرعان,

أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة طرعان .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج وحالته وصفت بالخطيرة .الشرطة اكدت في بيانها انها وصلت الى البلدة بقوات معززة للحفاظ على الامن وباشرت التحقيق للبحث عن الجناة.