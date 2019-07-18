اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طرعان,

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في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث...
اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي...
عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت...
أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في...
تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة...
اعلنت لجنة الوفاق عصر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في الناصرة عن فشل المساعي...
لقي الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما مصرعه واصيب والده 53 عاما باصابات طفيفة جراء...
بيت لحم – قامت الشرطة والأجهزة الامنية بحملة ضد المركبات المخالفة ومنع بيع...
قدم مجلس بسمة طبعون المحلي برئاسة السيد رائد زبيدات هذا الاسبوع اعتراضا بواسطة...