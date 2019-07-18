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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طرعان



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أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة طرعان .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج وحالته وصفت بالخطيرة .

الشرطة اكدت في بيانها انها وصلت الى البلدة بقوات معززة للحفاظ على الامن وباشرت التحقيق للبحث عن الجناة.




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