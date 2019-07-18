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مجلس محلي البعينة نجيدات في زيارة لبلدية سلفيت في مسعى توأمة



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في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث توأمة وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المجلسين البلديين، وترأس وفد مجلس محلي البعينة نجيدات، رئيس المجلس المحلي، منير حموده يرافقه مجموعة كبيرة من موظفي المجلس المحلي واعضاء المجلس المحلي، حيث حلوا ضيوفا على البلدية، وكان باستقبالهم رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبدي واعضاء وموظفي البلدية.


ورحب رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبدي بالضيوف اجمل ترحيب، مقدما نبذة مختصرة عن الخدمات البلدية لمدينة سلفيت ومزايا المدينة وخصوصيتها، مؤكدا على اهمية التواصل بين ابناء الشعب الواحد في الداخل وفي الضفة الغربية، مشيرا الى اهمية التوأمة بين البلديات لما تقدمه من تعاون وتبادل خبرات.

وتابع رئيس البلدية:" هنا في البلدية استعدنا مكانة المحافظة بعد ان حاول الاحتلال على مدار سنوات طمس هذا الدور التاريخي لسلفيت التي شكلت مركزا للحكم العثماني تاريخيا، واليوم هناك جامعتين في مدينة سلفيت ها جامعة القدس المفتوحة وجامعة الزيتون، ونحاول ان نرسي قواعد التنمية الذاتية لبلدية سلفيت عبر مشاريع تنمية مستدامة نطورها باستمرار."

وقال رئيس مجلس محلي، البعينة نجيدات، منير حموده:" نشكركم جزيل الشكر على هذا الاستقبال، اننا هنا لنؤكد اننا ابناء شعب واحد، لا تفرقنا حدود على ارض فلسطين التاريخية، وتربطنا علاقات طبيعية بين ابناء الشعب الواحد، ونتطلع الى اليوم الذي يحقق فيه شعبنا حريته واستقلاله، من خلال السلام العادل، ان شعبنا بامس الحاجة هذه الايام الى ارساء الوحدة سواء في الداخل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي رسالة نوجهها كأبناء هذا الشعب وكمن يأتي من صفوف هذا الشعب الى القيادة الفلسطينية بضرورة انهاء الانقسام وترسيخ معاني الوحدة الحقيقية التي يتطلع اليها الشعب.

وبعد تبادل الهدايا الرمزية انتقل الوفد للاطلاع على معالم المدينة ومؤسساتها لا سيما مشاريع التنمية المستدامة التي تبادر اليها بلدية سلفيت، وابرزها بناء مجمع تجاري، قاعة ومتنزه للافراح، قاعة رياضية اولمبية، بئر ارتوازي وغيرها من المشاريع التي اثارت اهتمام الزوار.

وفي نهاية اللقاء شكر الوفدين المبادر الاول لهذا اللقاء، رائد قادري ابن مدينة سلفيت، والذي يسكن هذه الايام في البعينة نجيدات، كما وجه رئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، منير حموده دعوته لرئيس بلدية سلفيت لزيارة مجلس محلي البعينة نجيدات وترسيخ هذا التعاون مشيدا بالتجربة الرائدة لبلدية سلفيت في مشاريع التنمية المستدامة ومبادراتهم التي تعتمد على القدرات والموارد المحلية.




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