تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 19:58:49 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة |  2019-07-18 19:55:28 اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة |  2019-07-18 19:53:35 بدِّلوا الشعب وغيِّروه.. |  2019-07-18 18:10:11 تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي |  2019-07-18 18:03:41 اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة |  2019-07-18 17:59:47 كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان |  2019-07-18 17:57:52 بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! |  2019-07-18 17:54:55 الانتهاء من مشروع ترميم عدة مباني في عكا بتكلفة 8 مليون شاقل |  2019-07-18 16:45:04 الجبهة :متمسّكون بالمشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها وقدمنا عروضا للتجمع والعربية للتغيير لتسهيل تشكيل القائمة |  2019-07-18 16:01:00 لجنة الوفاق تعلن فشل المفاوضات لاعادة تشكيل المشتركة |  2019-07-18 17:19:08 جريمة قتل في ابو سنان - مقتل الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما واصابة والده بجراح طفيفة رميا بالرصاص |  2019-07-18 15:35:53 جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا |  2019-07-18 15:22:14 الشرطة الفلسطينية والأجهزة الامنية تقوم بحملة ضد المركبات المخالفة والمفرقعات في بيت لحم |  2019-07-18 15:12:25 الحرس الثوري: أوقفنا في الخليج ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا |  2019-07-18 14:01:59 مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في أعمال اخماد النيران بمنطقة برطعة وعرعرة امس - صور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح خطيرة واصابة اخرى بجراح متوسطة .


يشار الى أن الحادث وقع بعد فقدان السيطرة على السيارة مما ادى الى انحرافها وانقلابها الى منطقة جبلية قرب الشارع .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة بجراح خطيرة بواسطة طائرة مروحية الى مستشفى رمبام في حيفا .

الشرطة باشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, لشابة, في, حادث, مروع, قرب, الرينة,

تابعونــا

تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي 2019-07-18 | 18:10:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي...

اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة 2019-07-18 | 18:03:41

عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت...

الانتهاء من مشروع ترميم عدة مباني في عكا بتكلفة 8 مليون شاقل الانتهاء من مشروع ترميم عدة مباني في عكا بتكلفة 8 مليون شاقل 2019-07-18 | 17:54:55

أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في...

الجبهة :متمسّكون بالمشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها وقدمنا عروضا للتجمع والعربية للتغيير لتسهيل تشكيل القائمة الجبهة :متمسّكون بالمشتركة وندعو الأحزاب لحسم أمرها وقدمنا عروضا للتجمع والعربية للتغيير لتسهيل تشكيل القائمة 2019-07-18 | 16:45:04

تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة...

لجنة الوفاق تعلن فشل المفاوضات لاعادة تشكيل المشتركة لجنة الوفاق تعلن فشل المفاوضات لاعادة تشكيل المشتركة 2019-07-18 | 16:01:00

اعلنت لجنة الوفاق عصر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في الناصرة عن فشل المساعي...

جريمة قتل في ابو سنان - مقتل الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما واصابة والده بجراح طفيفة رميا بالرصاص جريمة قتل في ابو سنان - مقتل الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما واصابة والده بجراح طفيفة رميا بالرصاص 2019-07-18 | 17:19:08

لقي الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما مصرعه واصيب والده 53 عاما باصابات طفيفة جراء...

الشرطة الفلسطينية والأجهزة الامنية تقوم بحملة ضد المركبات المخالفة والمفرقعات في بيت لحم الشرطة الفلسطينية والأجهزة الامنية تقوم بحملة ضد المركبات المخالفة والمفرقعات في بيت لحم 2019-07-18 | 15:22:14

بيت لحم – قامت الشرطة والأجهزة الامنية بحملة ضد المركبات المخالفة ومنع بيع...

مجلس بسمة طبعون يعترض على الخارطة المقترحة للقرية‎ مجلس بسمة طبعون يعترض على الخارطة المقترحة للقرية‎ 2019-07-18 | 14:36:32

قدم مجلس بسمة طبعون المحلي برئاسة السيد رائد زبيدات هذا الاسبوع اعتراضا بواسطة...

مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في أعمال اخماد النيران بمنطقة برطعة وعرعرة امس - صور مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في أعمال اخماد النيران بمنطقة برطعة وعرعرة امس - صور 2019-07-18 | 14:01:59

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو 2019-07-18 | 13:24:06

رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىمدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهمصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدشاب مدينة عرابة اطلاق نار خطيرة متوسطة دوار الفانوس مدخل الشرطة اسعاف ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com