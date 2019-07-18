اصابة, خطيرة, لشابة, في, حادث, مروع, قرب, الرينة,

يشار الى أن الحادث وقع بعد فقدان السيطرة على السيارة مما ادى الى انحرافها وانقلابها الى منطقة جبلية قرب الشارع .الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة بجراح خطيرة بواسطة طائرة مروحية الى مستشفى رمبام في حيفا .الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح خطيرة واصابة اخرى بجراح متوسطة .

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