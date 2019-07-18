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بدِّلوا الشعب وغيِّروه..



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وبعد الوعود والتفاؤل في نجاح خوض الانتخابات بقائمة موحدة وقبل بدء الاحتفالات بها.. وقبل أن يتم اتخاذ هذه الخطوة, وصلنا الى طريق مسدود: لا خوض للانتخابات بقائمة واحدة..  صحيح أننا تمنينا فكرة المشتركة وتأملنا بتحقيقها.. لكننا فقدناها وفقدنا ما تبقى من الطرق وإمكانية الإعلان عنها.  ظهرت الخلافات على الكراسي ودارت الأحزاب ظهورها الى رغبة ونداء الشعب.   وهكذا استنتجنا أن الأحزاب أخذت بالتقوقع وكأنها تحارب المواطن بالذات وفتحت الطريق على مصراعيه لليمين المتطرف الزاحف الذي يريد أن يقتلعنا من أرضنا.أصبح واضحاً أن قياداتنا تعاني من "التوحّد" الأوتيزم.   هي لا تسمع.. هي لا ترى.. هي تخاف الآخر.  لم يعد لدينا شك أنّ المشكلة في عدم اتفاقكم ليست الكراسي.. لستم أنتم المشكلة أيها القادة.. بل إنه المواطن, مثل ما قال في حينه يتسحاق بن أَهرون, من قادة حزب العمل, بعد خسارته أمام مناحيم بيچن. قال: في الانتخابات وصعود اليمين من المفروض تغيير الشعب حتى ينتخب قيادة ملائمة له!!  إذن بدّلوا الشعب وغيّروه وأقيلوه.. واذهبوا الى الانتخابات مع شعب بديل.  نحن أمام فصول جديدة من مسرحية.. لا بل من تراجيديا متواصلة. وكالعادة, كل فصل فيها يكون أسوأ من سابقه. صدق المثل الذي قال: بلغ السيل الزُّبى. *    *    * كأس العلاقات الدولية  تعج شوارع القاهرة اليوم بالمشجعين انتظارا للمباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بين فريقيّ الجزائر والسنڠال.عادة ما تعكس مباريات كرة القدم العلاقات بين الدول, وهنا بدت العلاقة الحميمة واضحة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري, حيث هتف مشجعو الجزائر من المدرجات خلال المباراة قبل الأخيرة لفلسطين بعد فوز الفريق الفلسطيني على نيجيريا. بينما في الضفة الغربية وفلسطين علا الهتاف لمنتخب الجزائر.تبقى الجماهير الجزائرية وفيّة لفلسطين ويبقى في قلوب الفلسطينيين لمنتخب الجزائر, بلد المليون شهيد وذكرى البطلة جميلة بوحيرد, محبة لا تذبل.تمنياتنا للمنتخب مساء اليوم بالفوز بالبطولة أمام السنڠال وأن نسمع نشيده الوطني على أرض الملعب.الفقرة الأولى من النشيد الوطني الجزائري:قسماً بالنازلات الماحقاتوالدماء الذاكيات الطاهراتوالبنود اللامعات الخافقاتفي الجبال الشامخات الشاهقاتنحن ثرنا فحياة أو مماتوعقدنا العزم أن تحيا الجزائرفاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا*    *    *بدها شوية توضيح...* التصريحات العنصرية الأخيرة للرئيس ترامپ ضد أربع عضوات كونڠرس من أصول عربية وأفريقية وإسلامية, طالبهن فيها بالعودة الى بلدانهن الأصلية... هل هو رئيس دولة تصف نفسها بأم الديمقراطية؟؟ ما هو ماضيه؟؟ وهل سيطالب زوجته المهاجرة من سلوڤينيا بالعودة من حيث أتت؟؟... بدها كتير توضيح...

* في قبرص تم اعتقال 12 شاباً إسرائيلياً بتهمة اغتصاب سائحة بريطانية...إحدى المراسلات وصفتهم بأنهم جميعاً من عائلات كبيرة...السؤال: هل لأنهم من عائلات كبيرة يحق لهم ما لا يحق لغيرهم...!!؟؟
ڤيدا مشعور
بدِّلوا الشعب وغيِّروه..




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