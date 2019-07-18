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تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي من نتانيا بشبهة التجارة بالاسلحة .


يشار الى أن تحقيق مستمر تحت امر حظر نشر انتهى اليوم , حيث تم تقديم تصريح مدع عام ضد الشابين من عرعرة بشراء اسلحة من الجندي.

يذكر ان الجندي(22عاماً)استغل وظيفته في الجيش وقام بسرقة اسلحة من نوع m16 واسلحة من نوع "mag" وذخيرة وبيعها بعشرات الاف الشواقل .

النيابة العامة ستقدم لائحة اتهام بحق الشابين الاسبوع المقبل , اما الجندي سيتم تقديم لائحة اتهام بحقه عن طريقة النيابة العسكرية .




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