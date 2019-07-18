تصريح, مدع, عام, ضد, شابين, من, عرعرة, بشراء, اسلحة, من, جندي,

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عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت...
أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في...
تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة...
اعلنت لجنة الوفاق عصر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في الناصرة عن فشل المساعي...
لقي الشاب هيثم نور ابريق 25 عاما مصرعه واصيب والده 53 عاما باصابات طفيفة جراء...
بيت لحم – قامت الشرطة والأجهزة الامنية بحملة ضد المركبات المخالفة ومنع بيع...
قدم مجلس بسمة طبعون المحلي برئاسة السيد رائد زبيدات هذا الاسبوع اعتراضا بواسطة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...
اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...