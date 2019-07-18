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اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة



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عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت المحامين بمدينة الناصرة وذلك بحضور وزير القضاء، أمير اوحانا ورئيس نقابة المحامين في اسرائيل، المحامي آفي حييمي وأعضاء اللجنة القطرية بالاضافة للفيف من المحامين في لواء الشمال.


استهل البرنامج رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة بكلمة ترحيبية اكد خلالها على سعادته باستضافة الجلسة الافتتاحية للجنة القطرية الامر الذي يؤكد على الثقة التي تمنحها النقابة العامة للشمال.

واضاف المحامي نعامنة في كلمته: " الانتخابات من خلفنا والآن نحن نقوم بتقديم الخدمات لكافة المحامين، وما يميز لواء الشمال هو اننا نعمل سوياً دون اختلاف لانجاح اللواء".

وقدم المحامي نعامنة شكره لرئيس النقابة القطرية بقوله: " شكرا لك آفي على طرح المواضيع بالتعاون معنا، انا متأكد اننا معاً سوف نقوم بتعزيز مكانة النقابة في الشمال وفي البلاد جميعها" 
الكلمة التالية كانت لوزير القضاء، امير اوحانا الذي اكد خلالها على أهمية دور نقابة المحامين في تطوير المناطق البعيدة عن المركز ليتسنى للمحامي الحصول على الخدمات بنفس الدرجة التي يحصل عليها محامي يسكن في مركز البلاد،

فأكد خلال كلامه: " تقوية وتطوير الأماكن البعيدة هو بايديكم، بايدي نقابة المحامين العامة والشمال، فلا يعقل أن المحامي الذي يسكن بالشمال يحصل على خدمات أقل من البقية ولذلك النقابة يجب أن تصل من خلال مؤسساتها لكافة المناطق، أعدكم أننا وزارة القضاء ونقابة المحامين سنقوم للعمل معاً لصالح المواطنين جميعاً ونشر العدل بالعمل على تقليص الفروق بين الأقليات" .

 وأضاف الوزير أوحانا: " لقد قمت يوم أمس بالاعلان عن موعدين اضافيين ستجرى خلالهما امتحانات النقابة كفرصة اخرى للممتحنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان في المرة السابقة ". اما المحامي آفي حييمي، رئيس نقابة المحامين في اسرائيل فقد اكد في كلمته سعادته بتواجده اليوم في الناصرة لافتتاح دورة جديدة من عهد النقابة الذي يستهل في الشمال الذي جاء منه.

واضاف المحامي حييمي: " انه لشرف كبير ان تقام جلسة اللجنة القطرية الافتتاحية في الناصرة انه اعلان واضح النوايا بأن النقابة تدعم لواء الشمال ومناطق الشمال، اشكر رئيس النقابة في لواء الشمال على هذه الاستضافة، لكني من هنا أقول أن هذه ليست الجلسة الأولى والأخيرة التي تقام في أحد الألوية، فالنقابة بمؤسساتها تخدم جميع المحامين، والالوية هي جسر النقابة الذي يوصلها مع المناطق البعيدة هذه البداية فقط، لكننا سوف نعمل لتعزيز مكانة النقابة في كافة المناطق بالبلاد، أود أن اشكر جميع الزملاء الذين يغادروا عملهم اليوم في مؤسسات النقابة على تطوعهم وعملهم الجاد لخدمة المحامين".عبرنا انتخابات ليست سهلة، لكنها من خلفنا، اليوم سنقوم بالعمل على توحيد الصفوف وأناشدكم من هنا لمد يد العون للنقابة للعمل جميعاً لخدمة المحامين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام".
 وبعد الكلمات الافتتاحية قام رئيس النقابة والوزير اوحانا بتوزيع الميداليات التقديرية للمحامين الذين انهوا سنوات عملهم في اللجنة القطرية بالنقابة وبرز من بينهم: المحامية حافا ماريتسكي، رئيسة المجلس القطري لنقابة المحامين السابقة والمحامي خالد حسني زعبي، رئيس لواء الشمال سابقاً.




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