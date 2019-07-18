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كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ماليًا في الميركاتو.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن بيب جوارديولا أنفق 500 مليون جنيه إسترليني على الصفقات خلال العامين الماضيين، بينما أنفق كلوب 300 مليون فقط.
وأجرى ليفربول صفقة وحيدة هذا الصيف، بضم الهولندي الشاب سيب فان دن بيرج، وأكد كلوب أنه لا يتوقع القيام بأي صفقات كبرى أخرى.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كما قلت مسبقًا، لن يكون سوق الانتقالات الحالي الأكبر لليفربول".
وأضاف "لقد استثمرنا الكثير في الفريق خلال العامين الماضيين، وأود أن أقول إنه لا يمكننا الإنفاق كل عام بالطريقة نفسها".
وتابع المدرب الألماني "يطالبنا المشجعون بصرف 300 مليون جنيه إسترليني أو 200 مليون جنيه إسترليني، لكني أعتقد أن برشلونة وريال مدريد، يمكنهما دفع هذه المبالغ باستمرار، وكذلك مانشستر سيتي وسان جيرمان".
وأردف كلوب: "لكننا بخير.. أنا سعيد بالفريق. نحن سعداء حقًا".
وأوضح "علينا أن نرى ما إذا كنا قد نتعاقد مع لاعب واحد، وإن لم نجد، فلدينا حلول لجميع المراكز".
وأتم مدرب ليفربول "أتطلع حقًا إلى هذا الموسم، سيكون الأمر مثيرًا مرة أخرى".
كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان




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