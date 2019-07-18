بيئة, حاضنة, للمرض.., احذر, من, فرشاة, أسنانك!,

كلمات متعلقةبيئة, حاضنة, للمرض.., احذر, من, فرشاة, أسنانك!,
كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله...
كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من...
قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من...
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر...
أعلن خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن...
قال البروفيسور بيتر مالفرتاينر إن شرب الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة؛ حيث إنه...
أكدت الدكتورة لويزا ساستري على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة العين؛...
تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة في معظم الأحيان، خصوصا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما،...
تساعد بعض الأطعمة في التخفيف والتخلص من آلام الرأس والصداع، لاحتوائها على العديد...
تعتبر التمور من المواد الغذائية المفيدة. لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر...