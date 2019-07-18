الانتهاء, من, مشروع, ترميم, عدة, مباني, في, عكا, بتكلفة, 8, مليون, شاقل,

أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في حي يانوش كورشاك وتم اضافة مبنى آخر ضمن المشروع في حي فولفسون بعد طلب تقدم به نائب رئيس البلدية ادهم جمل.

وقد شمل المشروع ترميم المباني بشكل جذري ومنها تغيير انابيب الصرف الصحي، ترميم المظهر الخارجي للمباني، بناء الجدران، اضافة الى التبليط وأعمال البستنة وزرع العشب الاخضر الجديد.أدهم جمل نائب رئيس البلدية قال: بحمد الله أنهينا مشروعا كبيرا في عكا، حيث تم ترميم خمسة مباني في حي يانوش كورشاك الذي يقطنه بغالبيته سكان عرب، وبناء على طلب تقدمت به الى رئيس البلدية تم اضافة مبنى آخر للمشروع في حي فولفسون.وأضاف جمل: المشروع أقيم بدعم كامل من وزارة الاسكان بعد التوجه من قبل رئيس البلدية شمعون لانكري، وتم الموافقة على دعم المشروع دون جباية أي مبلغ من سكان المباني، حيث بلغت تكلفة المشروع 8 مليون شاقل. وفي هذه الفترة سيتم إكمال المشروع في ثلاث مبانى اضافية في نفس الحي.