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مصادر مطلعة تؤكد للصنارة نت - لجنة الوفاق ستعلن بعد قليل فشل المفاوصات لاعادة تشكيل القائمة المشتركة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



علم مراسل الصنارة نت من مصادر مقربة في لجنة الوفاق , انها ستعقد بعد حوالي نصف ساعة مؤتمرا صحفيا في الناصرة خلاله ستعلن لجنة الوفاق عن فشل المساعي والمفاوضات في اعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد فشل المفاوضات بين الاحزاب.


تابعونا بعد قليل لتفاصيل اوفى ....




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