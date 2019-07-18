اصابة, اب, وابنه, بجراح, احداها, خطيرة, باطلاق, نار, في, ابو, سنان,

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وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شاب 21 عاما بجراح خطيرة ووالده 45 عاما باصابات طفيفة اليوم الخميس , جراء تعرضهما لاطلاق نار خلال تواجدهما قرب مسجد في ابو سنان .

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