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اصابة اب وابنه بجراح احداها خطيرة باطلاق نار في ابو سنان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 21 عاما بجراح خطيرة ووالده 45 عاما باصابات طفيفة  اليوم الخميس  , جراء تعرضهما لاطلاق نار خلال تواجدهما قرب مسجد في ابو سنان .



وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابة اب وابنه بجراح احداها خطيرة باطلاق نار في ابو سنان




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