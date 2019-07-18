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جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء لمساندة منتخب بلادهم في المباراة النهائية أمام السنغال مساء الغد الجمعة على إستاد القاهرة.



وسينطلق الجسر الجوي ليلة الجمعة لنقل حوالي 4800 مشجع على أن تراعى في توزيع الرحلات إتاحة فرصة السفر لمؤازرة المنتخب الوطني لكل المشجعين من مختلف أنحاء البلاد خاصة مدن الجنوب.



 الحكومة الجزائرية تقرر إقامة جسر جوي يشمل 28 طائرة مدنية وتخصيص 6 طائرات نقل عسكرية لزيادة أعداد الجماهير المتجهة للقاهرة إلى 4800 مشجع#الجزائر_السنغال#كأس_أمم_أفريقيا


كذلك تقرر تكليف وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واتخاذ كل التدابير بصفة استباقية لتوفير العدد الكافي من تذاكر حضور المباراة الختامية لمشجعي "المحاربين" على أن يتكفل النادي السياحي الجزائري، بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بالتكفل بكل جوانب تنقل المشجعين (التسجيل، التأشيرة، تذاكر السفر وتنقل الجماهير بالقاهرة).


كما قررت وزارة الدفاع الوطني، إضافة 3 طائرات حربية لنقل 600 مشجع للمنتخب الجزائري إلى القاهرة، حسبما جاء في بيان للوزارة عبر موقعها الرسمي.




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