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زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض الأفكار التي ينوي المدرب، زين الدين زيدان، تطبيقها في الموسم الجديد.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد وضح أن زيدان ينوي الاعتماد على الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونيور، في الرواق الأيمن.


وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، تفيد بأن فرص فينيسيوس في المشاركة قد تراجعت، بعد التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وأن الأقرب لقيادة الجهة اليمنى هو ماركو أسينسيو.


وإثر ذلك، ارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم ميلان وبلد الوليد، حيث رأى "الظاهرة" رونالدو، مالك الأخير، أن قدوم هازارد سيقلل فرص البرازيلي الشاب، وبالتالي لن يمانع الريال في إعارته.


لكن زيدان ضرب بكل هذه التقارير عرض الحائط، وبدأ يجرب فينيسيوس في الجهة اليمنى، مع إشراك هازارد في مركزه المعتاد كجناح أيسر، وفقًَا للصحيفة الكتالونية.




تصوير - afp




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