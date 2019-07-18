نمر, يهرب, من, صاحبه, وسط, شوارع, روسيا,

نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية واقعة حدثت بأحد شوارع بلدة إيفانوفو في ضواحي موسكو حيث تفاجأ الناس وسائقو السيارات المتواجدة بأحد الشوارع بنمر يركض وسط السيارات ويتبعه رجلا يحاول إيقافه .

وبدأت الواقعة عندما قفز النمر من سيارة مالكه المكشوفة وبقي خارج السيارة ثم اندفع بعيدا عن مالكه الذي أفلت زمامه وركض النمر بين السيارات في وجود أطفال بالمكان .حتى تمكن صاحب النمر من اللحاق به وإمساكه من المقود الخاص به وحدث ذلك في منتصف الطريق .في ظل دهشة الجميع والذي اعتقد البعض منهم أن الأمرما هو إلا مجرد حيلة دعائية لسيرك بالمدينة .