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الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم على زوجة خليجية وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية .. وذلك بسبب إدانتها في قضية الإطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به .

وجاء ذلك على إثر الدعوى المرفوعة من زوجها عليها بعد أن تقدم الزوج ببلاغا إلى النيابة العامة ضد زوجته يتهمها فيه بنقل صور ورسائل نصية من هاتفه إلى هاتفها ” بدون إذنه ” .

 
 واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد الشكوك التي راودتها حول وجود علاقة لزوجها مع امرأة أخرى نتيجة لانشغال زوجها الدائم بالهاتف .


وإنها قامت بذلك بدافع الحفاظ على حياتها الأسرية .


وأكد محامي المتهمة أنها تعرضت للإكراه والضرر خلال الحياة الزوجية خاصة وأن الزوج هو من أعطى هاتفه لزوجته لتكتشف المحادثات المسجلة في الهاتف بين زوجها مع إحدى الفتيات إلى جانب صور تعبيرية تكشف مدى العلاقة بينهما .


وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد .




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