الشرطة, الفلسطينية, والأجهزة, الامنية, تقوم, بحملة, ضد, المركبات, المخالفة, والمفرقعات, في, بيت, لحم,

كلمات متعلقةالشرطة, الفلسطينية, والأجهزة, الامنية, تقوم, بحملة, ضد, المركبات, المخالفة, والمفرقعات, في, بيت, لحم,
علم مراسل الصنارة نت من مصادر مقربة في لجنة الوفاق , انها ستعقد بعد حوالي نصف ساعة...
اصيب شاب 21 عاما بجراح خطيرة ووالده 45 عاما باصابات طفيفة اليوم الخميس , جراء...
قدم مجلس بسمة طبعون المحلي برئاسة السيد رائد زبيدات هذا الاسبوع اعتراضا بواسطة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...
اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى...
.. 4 شقيقات توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا...
استنادا الى صلاحياته الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين لهما قوة...
من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر...