الشرطة, الفلسطينية, والأجهزة, الامنية, تقوم, بحملة, ضد, المركبات, المخالفة, والمفرقعات, في, بيت, لحم,

بيت لحم – قامت الشرطة والأجهزة الامنية بحملة ضد المركبات المخالفة ومنع بيع واستخدام الالعاب النارية " المفرقعات " تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية العامة صباح اليوم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة محافظة بيت لحم بكافة اداراتها ومراكزها انتشرت بدوريات راجلة ومحمولة في شوارع مدينة بيت لحم وقراها ومخيماتها بمساندة من الاجهزة الامنية الاخرى وذلك خلال حملة نظمتها من اجل متابعة المركبات المخالفة وعدم القيام بالتفحيط وتنظيم حركة السير كالمعتاد وخاصة مع اعلان نتائج الثانوية العامة وخروج المواطنين للاحتفال بالاضافة الى قيام دوريات الشرطة بمساندة من الاجهزة الامنية بحملة على المحلات التجارية التي تقوم ببيع الالعاب النارية " المفرقعات " وضبط هذه المواد التي تعرض حياة المواطنين للخطر حيث تم تحرير عدد كبير من المخالفات َبالاضافه إلى ضبط كميات من المفرقعات لدى بعض أصحاب المحلات التجاريه في بيت لحم .من جانبه اكد العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم على حق المواطنين بالاحتفال ولكن دون تعريض حياتهم للخطر مهنئا الطلبة الناجحين ومتمنيا لهم دوام التقدم والنجاح ومؤكدا على ضرورة احترام القانون والحفاظ على النظام العام وان الشرطة ستقوم بتقديم المخالفين للعدالة وانزال اشد العقوبة بحقهم .