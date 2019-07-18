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الحرس الثوري: أوقفنا في الخليج ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج الأحد الماضي.



وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.


ولم يوضح بيان الحرس الثوري جنسية السفينة المحتجزة أو العلم الذي كانت تحمله، كما لم يوضح جنسية السفينة التي كان يتم نقل الوقود إليها.


ونفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة وشدد على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.


وكانت الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق عن مصير ناقلة النفط التي تم فقدان الاتصال بها خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.




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