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مجلس بسمة طبعون يعترض على الخارطة المقترحة للقرية‎



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قدم مجلس بسمة طبعون المحلي برئاسة السيد رائد زبيدات هذا الاسبوع اعتراضا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر على الخارطة الشاملة المقترحة لبسمة طبعون والتي نشرت مؤخرا لاعتراضات السكان والجمهور.


هذا وقد حضّر المجلس اعتراضه بعد دراسة وافية وجدية للمخطط بالتشاور مع مهندس المجلس السيد جمال زبيدات والطاقم الفني في المجلس وبعد دراسة مطالب السكان وأصحاب الاراضي واحتياجات البلدة للسنوات القادمة.


وقد طالب المجلس المحلي في اعتراضه تحسين الخارطة وإدراج تغييرات جذرية فيها لتطور القرية ومنها  توسيع المناطق السكنية ومناطق التجارة والصناعة المقترحة في الخارطة، وأيضا توسيع وتنظيم الاراضي المخصصة للمباني الزراعية التي تخدم السكان. وطالب المجلس أيضا بإبطال المناطق المخصصة للمحميات الطبيعية واستغلالها لتطوير الأحياء السكنية في القرية. 


يذكر ان الخارطة الشاملة الأخيرة لبسمة طبعون نشرت عام 1999 ولهذا يسعى المجلس المحلي من خلال اعتراضه وملاحظاته على الخارطة الجديدة ان تلبي الخارطة حقا الازدياد السكاني والوضع الاجتماعي والاقتصادي للقرية والرقي بالقرية من الناحية الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية.




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