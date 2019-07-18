مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في أعمال اخماد النيران بمنطقة برطعة وعرعرة امس - صور

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:" شاركت طواقم اطفاء من الدفاع المدني الفلسطيني امس الأربعاء واليوم الخميس بأعمال اخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة وادي عارة، في برطعة وعرعرة وحريش.

وعمل رجال الاطفاء من الجانبين على اخماد النيران والسيطرة عليها من أجل منع النار من الاقتراب الى المنازل ومكافحة الخطر الذي كان يهدد الحياة، الممتلكات والطبيعة. قائد محطة الخضيرة الذي تواجد في المكان شكر الدفاع المدني على المساعدة، ومن جهته أكد كايد ظاهر مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والمتحدث للاعلام العربي على أن انقاذ الحياة هو هدف سامٍ، ولا حدود او دول تقف مانعا أمام الحفاظ على حياة الانسان والتعاون سيظل مستمرا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين من الطرفين. الى هنا نص البيان.