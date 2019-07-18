تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 16:01:00 مصادر مطلعة تؤكد للصنارة نت - لجنة الوفاق ستعلن بعد قليل فشل المفاوصات لاعادة تشكيل القائمة المشتركة |  2019-07-18 15:58:08 اصابة اب وابنه بجراح احداها خطيرة باطلاق نار في ابو سنان |  2019-07-18 15:35:53 جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا |  2019-07-18 15:22:14 الشرطة الفلسطينية والأجهزة الامنية تقوم بحملة ضد المركبات المخالفة والمفرقعات في بيت لحم |  2019-07-18 15:12:25 الحرس الثوري: أوقفنا في الخليج ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا |  2019-07-18 14:01:59 مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في أعمال اخماد النيران بمنطقة برطعة وعرعرة امس - صور |  2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كريم لإزالة الشعر VEET من الان للرجال أيضا



  |     |   اضافة تعليق




أعلنت الشركة المنتجة لماركة VEET، الماركة الرائدة في البلاد لإزالة الشعر لدى النساء, توسع نطاق منتجاتها, بحيث تشمل سلسله مستحضرات خاصه لإزالة الشعر للرجال أيضا. 


وتتضمن هذه السلسلة نوعين من المستحضرات (الكريمات) لإزالة شعر الجسم،

الأول مخصص للجلد العادي، ويحتوي على زبده "شيا"، وهو مرفق بملعقة

للتدهين بحجم (200) ملغرام.

الثاني مخصص للجلد العادي للاستعمال في الحمام ويشمل على إسفنجة ذات وجهين للتدهين وثم ازاله الشعر بحجم (150) ملغرام.


وبالمقارنة مع شفره الحلاقة الخاصة بشعر الوجه فان مستحضر VEET لإزالة الشعر، ملائم بشكل خاص للاستعمال على مختلف أنحاء الجسم مثل الظهر والساقين واليدين والصدر وغيرها من المواضع، وذلك بحسب التعليمات المرفقة.


سهلا ومريحا للاستعمال 

ملائما لأماكن واسعه بالجسم 

يزيل الشعر ما بين 3-6 دقائق فقط 

الكريم يمنح الرطوبة حتى 24 ساعة منذ لحظه التدهين وكذلك يمنح الجسم رائحة طيبه وعطره بعد الاستعمال.


ويهمنا ويهمكم أيضا الإشارة هنا الى ما حدث لنجم الكره المصرية والعالمية، محمد صلاح، عندما خلع قميصه بعد تسجيل هدف حاسم. ورغم الانتقادات، الا انه اعطى شرعيه واسعه لظاهره ازاله الشعر لدى الرجال من ناحية القيمة الجمالية والعناية بالجسم، وهو امر أصبح راسخا في اذهان الجماهير، دون أي حرج أو تردد.  


أسعار الكريمات:


كريم لإزاله الشعر للرجال للاستعمال في الحمام 150 ملغرام-49.90 شاقل. 

كريم لإزاله الشعر للرجال للجلد العادي 200 ملغرام -69.90 شاقل. 

وبالإمكان الحصول على المستحضرات المذكورة في شبكات "فارم" وفي غيرها من شبكات التسويق.





كلمات متعلقة

كريم, لإزالة, الشعر, VEET, من, الان, للرجال, أيضا,

تابعونــا

تعزيز التعاون مع خدمات الاسعاف تعزيز التعاون مع خدمات الاسعاف 2019-07-15 | 09:26:20

إجتمعت ادارة المركز الطبي باده - بوريا وطاقم قسم العلاج الطوارئ مع مندوبي...

لئومي معكم كمان في المصالح التجارية الصغيرة‎ لئومي معكم كمان في المصالح التجارية الصغيرة‎ 2019-07-15 | 09:21:55

قام بنك لئومي في الاسبوع الماضي، بمبادرة واسعة النطاق وخاصة من اجل تلبية...

Fwd: كوكا-كولا تُعلن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس‎ Fwd: كوكا-كولا تُعلن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس‎ 2019-07-15 | 09:20:59

أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس، والجائزة...

عطلة صيف 2019 في سلطة التنفيذ والجباية من 21/7/19 حتى 5/9/19 عطلة صيف 2019 في سلطة التنفيذ والجباية من 21/7/19 حتى 5/9/19 2019-07-11 | 14:57:01

عطلة صيف 2019 فيما يلي الخدمات التي يتم تقديمها في فترة العطلة: استقبال...

FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه 2019-07-11 | 14:56:04

FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه مع انطلاق الصيف بشكل رسمي، شبكة المقاهي...

كوكا-كولا تُعلن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس كوكا-كولا تُعلن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس 2019-07-11 | 14:40:03

أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس،...

ثورة الدفعات في البلاد تحرز تقدماً ثورة الدفعات في البلاد تحرز تقدماً 2019-07-11 | 14:06:43

شركة ايديا المتخصصة في تطوير وتطبيق منظومات برمجة ودفعات بالتجزئة، وقعت على...

لئومي معكم كمان في المصالح التجارية الصغيرة لئومي معكم كمان في المصالح التجارية الصغيرة 2019-07-11 | 14:06:00

قام بنك لئومي في الاسبوع الماضي، بمبادرة واسعة النطاق وخاصة من اجل تلبية...

نفيعوت تعرض المشروب الأول من نوعه في العالم نفيعوت+ صفر نفيعوت تعرض المشروب الأول من نوعه في العالم نفيعوت+ صفر 2019-07-07 | 09:29:00

نفيعوت، شركة المياه المعدنية، تعرض ابتكارات غير مسبوقة وتقدم مشروبا هو الأول من...

الاطفال الذين تعرضوا للتعنيف لماذا لا يبلّغون؟ وفي حالة بلغوا، لمن؟ الاطفال الذين تعرضوا للتعنيف لماذا لا يبلّغون؟ وفي حالة بلغوا، لمن؟ 2019-07-04 | 11:42:20

الاطفال الذين تعرضوا للعنف في أحيان عديدة لا يبلغون عن الاساءة بهم. العنف ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةشارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات ابناء هرتسليا كرم مشعور الناصرة مفعال هبايس علي سلام كرة سلة اللاعبعبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتتظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعمزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com