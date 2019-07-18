كريم, لإزالة, الشعر, VEET, من, الان, للرجال, أيضا,

أعلنت الشركة المنتجة لماركة VEET، الماركة الرائدة في البلاد لإزالة الشعر لدى النساء, توسع نطاق منتجاتها, بحيث تشمل سلسله مستحضرات خاصه لإزالة الشعر للرجال أيضا.وتتضمن هذه السلسلة نوعين من المستحضرات (الكريمات) لإزالة شعر الجسم،الأول مخصص للجلد العادي، ويحتوي على زبده "شيا"، وهو مرفق بملعقةللتدهين بحجم (200) ملغرام.الثاني مخصص للجلد العادي للاستعمال في الحمام ويشمل على إسفنجة ذات وجهين للتدهين وثم ازاله الشعر بحجم (150) ملغرام.وبالمقارنة مع شفره الحلاقة الخاصة بشعر الوجه فان مستحضر VEET لإزالة الشعر، ملائم بشكل خاص للاستعمال على مختلف أنحاء الجسم مثل الظهر والساقين واليدين والصدر وغيرها من المواضع، وذلك بحسب التعليمات المرفقة.سهلا ومريحا للاستعمالملائما لأماكن واسعه بالجسميزيل الشعر ما بين 3-6 دقائق فقطالكريم يمنح الرطوبة حتى 24 ساعة منذ لحظه التدهين وكذلك يمنح الجسم رائحة طيبه وعطره بعد الاستعمال.ويهمنا ويهمكم أيضا الإشارة هنا الى ما حدث لنجم الكره المصرية والعالمية، محمد صلاح، عندما خلع قميصه بعد تسجيل هدف حاسم. ورغم الانتقادات، الا انه اعطى شرعيه واسعه لظاهره ازاله الشعر لدى الرجال من ناحية القيمة الجمالية والعناية بالجسم، وهو امر أصبح راسخا في اذهان الجماهير، دون أي حرج أو تردد.أسعار الكريمات:كريم لإزاله الشعر للرجال للاستعمال في الحمام 150 ملغرام-49.90 شاقل.كريم لإزاله الشعر للرجال للجلد العادي 200 ملغرام -69.90 شاقل.وبالإمكان الحصول على المستحضرات المذكورة في شبكات "فارم" وفي غيرها من شبكات التسويق.