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محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المحامي الروسي، يفغيني تارلو، إن ملكة جمال موسكو عام 2015، أوكسانا فويفودينا، والتي تزوجت من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، لم تنفصل عنه.



وأوضح المحامي الروسي لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه لا يوجد أي استدعاء من المحكمة لفويفودينا حول طلاقها، ولم تتلق أي شيء رسمي من زوجها، مشيرا إلى أن أنباء طلاقها قد تكون مؤامرة من شخص ما.


وتابع قائلا: "هناك عدد كبير من الناس الذين يحسدون زواج ملكة الجمال من الملك، كان لديهم زواج رائع وحفل زفاف جميل وطفل جميل".


وذكر المحامي أن ملكة جمال موسكو 2015 لم تتصل به على الإطلاق فيما يتعلق بقضية الطلاق، على الأقل من أجل معرفة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها طفلها في ماليزيا.


وأشار المحامي إلى أن أوكسانا فويفودينا أنجبت طفلا في 21 مايو في موسكو، مشيرا إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة تماما، ولا تريد أوكسانا المشاركة في أي أحداث إعلامية.


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز أن الزوجين طلبا الطلاق في محكمة سنغافورية في 1 يوليو، وقد لوحظ أن الوثائق المتعلقة بالطلاق قدمت إلى المحكمة في 22 يونيو.




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