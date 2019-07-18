”, إصفرار, العين, ”, جرس, إنذار, لأمراض, خطيرة,

كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله إلى لون مائل للصفرة وأن حدوث ذلك هو إشارة إلى مرض خطير لابد من التحقق منه ومراجعة الطبيب فورا .

وأرجعت السبب في هذا الإصفرار إنه يعني إصابة الشخص بمرض في الكبد أو وجود حصى في المرارة والتهاب البنكرياس أو التهاب الكبد وأمراض الخلايا المنجلية .ويسمى هذا الاصفرار طبيا ب ” اليرقان ” وهو اصفرار الجلد وأغشية الملتحمة فوق الصلبة (بياض العين) والأغشية المخاطية الأخرى والتي تحدث نتيجة ارتفاع البيليروبين في الدم .وهو مرض شائع بين الأطفال حديثي الولادة وتظهر علاماته خلال 72 ساعة من وقت الولادة .