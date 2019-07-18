ميريام, كلينك:, أنا, شر, وسأذهب, إلى, جهنم!,

وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي مستلقية بملابس السباحة وذلك للمرّة الأولى بعد خضوعها لعملية زرع حشوات جديدة في صدرها.لكن ميريام كلينك أثارت الجدل هذه المرة من خلال التعليق المُرفق بالفيديو وليس بالفيديو نفسه ، فكتبت “أنا شيطان وسأذهب إلى الجحيم” وهو الأمر الذي أثار إستغراب متابعيها.

شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

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