صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها

اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر بقرية طرعان .

وبلطف من الله لم تقع كارثة في المكان علما ان الشارع حيوي ويشهد حركة سير يومية خاصة في هذه الساعات .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.