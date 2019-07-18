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صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر بقرية طرعان .



وبلطف من الله لم تقع كارثة في المكان علما ان الشارع حيوي ويشهد حركة سير يومية خاصة في هذه الساعات .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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