4, شقيقات, توائم, مقدسيات, ينجحن, معا, في, التوجيهي, بتفوق,

.. 4 شقيقات توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا في الثانوية العامة بالفرع العلمي ويحصلن على معدلات 94 و 92.1 و91.4 و91.1.وكانت المحافظات الفلسطينية شهدت اليوم الخميس احتفالات بمناسبة صدور نتائج التوجيهي والتي اسفرت عن نجاح اكثر من 69% من الطلاب الذين تقدموا للامتحانات .وبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. وعلى وجه التفصيل؛ فقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.