تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |  2019-07-18 10:30:34 بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية |  2019-07-18 10:30:42 فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:27:57 اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة |  2019-07-18 09:14:06 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




.. 4 شقيقات  توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا في الثانوية العامة بالفرع العلمي ويحصلن على معدلات 94 و 92.1 و91.4 و91.1.

وكانت المحافظات الفلسطينية شهدت اليوم الخميس احتفالات بمناسبة صدور نتائج التوجيهي والتي اسفرت عن نجاح اكثر من 69% من الطلاب الذين تقدموا للامتحانات .


وبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. وعلى وجه التفصيل؛ فقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح  (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.  




كلمات متعلقة

4, شقيقات, توائم, مقدسيات, ينجحن, معا, في, التوجيهي, بتفوق,

تابعونــا

خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو 2019-07-18 | 13:24:06

رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...

صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها 2019-07-18 | 12:59:53

اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...

المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار 2019-07-18 | 12:19:44

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى...

عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام 2019-07-18 | 11:27:55

استنادا الى صلاحياته الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين لهما قوة...

اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك 2019-07-18 | 10:38:04

من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر...

بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية 2019-07-18 | 10:30:34

في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل...

فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم 2019-07-18 | 10:30:42

خلال الحفريات الأثرية الجارية في الأسابيع الأخيرة في مدينة رهط في جنوب البلاد، تم...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة 2019-07-18 | 09:27:57

اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتسخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهارفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com