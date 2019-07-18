تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |  2019-07-18 10:30:34 بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية |  2019-07-18 10:30:42 فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:27:57 اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة |  2019-07-18 09:14:06 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل أهالي مخيم عين الحلوة لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.كما يواصل أهالي مخيمي نهر البارد والبداوي لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع مداخل المخيمين الرئيسية والفرعية وذلك احتجاجاً على قرار وزير العمل.



من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما السابق.


ويأتي الاعتصام احتجاجا على قانون وزارة العمل اللبنانية الذي يقضي بإغلاق المؤسسات الفلسطينية المخالفة لقانون العمل، والضغط على عمال فلسطينيين للاستحصال على إجازات عمل.


ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ويافطات تطالب بإلغاء القانون ورفض مساواة ومعاملة العامل الفلسطيني بنظيره الأجنبي.


وتشهد المخيمات الفلسطينية، إغلاقا تاما لمداخلها الرئيسية، حيث يقوم الشبان الفلسطينيون بإشعال الإطارات ووضع الحواجز البلاستيكية على مداخلها لمنع الشاحنات المحملة بالبضائع الغذائية والتموينية من الدخول إلى المخيمات حيث يتم إرجاعها، كما شهدت أسواق مخيم عين الحلوة وبلدة وادي الزينة، إقفالا تاما لمحالها احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان".


وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.


ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقا لوكالة الأونروا في تقرير لها لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.


ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.




كلمات متعلقة

لليوم, الرابع.., مداخل, المخيمات, الفلسطينية, في, لبنان, مغلقة,

تابعونــا

مصر: تجديد حبس طفلة قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها مصر: تجديد حبس طفلة قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها 2019-07-18 | 09:13:29

قررت محكمة مصريّة تجديد اعتقال طفلة (15 عامًا) على ذمّة التّحقيق في اتّهامها بقتل...

أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F35 أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F35 2019-07-18 | 06:27:07

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها "ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج...

غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية 2019-07-17 | 11:20:18

اعترف مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إنه دون التوصل إلى...

ترامب: نريد العمل مع إيران ولا نسعى إلى تغيير النظام ترامب: نريد العمل مع إيران ولا نسعى إلى تغيير النظام 2019-07-17 | 07:07:43

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدوث تقدم كبير مع إيران، وقال "لا نسعى إلى تغيير...

اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة 2019-07-16 | 17:42:18

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للادارة الامريكية تحفظات اسرائيل...

بسبب خاشقجي.. "النواب" الأمريكي يؤيد إجراءات ضد الرياض بسبب خاشقجي.. "النواب" الأمريكي يؤيد إجراءات ضد الرياض 2019-07-16 | 15:55:56

صادق مجلس النواب الأمريكي، مساء الاثنين، بأغلبية ساحقة، على مشروعي قرار متعلقين...

ظريف: السبيل متاح أمام الولايات المتحدة للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة ظريف: السبيل متاح أمام الولايات المتحدة للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة 2019-07-16 | 06:26:38

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي...

نتنياهو يحذر اوروبا: الصواريخ الإيرانية ستصلكم نتنياهو يحذر اوروبا: الصواريخ الإيرانية ستصلكم 2019-07-15 | 22:29:04

قال رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو، إن "رد فعل الاتحاد الأوروبي على...

رفلين: إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية رفلين: إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية 2019-07-15 | 19:37:04

أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ان هدف زيارته لكورية الجنوبية بناءُ جسر بين...

تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه تركيا تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل وتستذكر ضحاياه 2019-07-15 | 16:00:20

تحيي تركيا اليوم الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل، وقد ترحم وزير الخارجية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيجثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة العثور قنابل على مخلفات الجيش منطقة شمال سخنين مدينة المل حي حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارجراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com