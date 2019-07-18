عباس, يحل, مجلس, القضاء, الاعلى, وينشئ, مجلس, قضاء, انتقالي, لمدة, عام,

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رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...
اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى...
.. 4 شقيقات توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا...
من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر...
في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل...
خلال الحفريات الأثرية الجارية في الأسابيع الأخيرة في مدينة رهط في جنوب البلاد، تم...
يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...
يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...
اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس...