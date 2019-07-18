تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |  2019-07-18 10:30:34 بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية |  2019-07-18 10:30:42 فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:27:57 اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة |  2019-07-18 09:14:06 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام



  |     |   اضافة تعليق



استنادا الى صلاحياته الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.



وتجدر الإشارة هنا الى أن ديوان الفتوى والتشريع كان قد خصص عددا ممتازا من الجريدة الرسمية " الوقائع " لنشر القرارات المذكورة.


ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.


ويرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى كل من النائب العام ووكيل وزارة العدل.




كلمات متعلقة

عباس, يحل, مجلس, القضاء, الاعلى, وينشئ, مجلس, قضاء, انتقالي, لمدة, عام,

تابعونــا

خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو 2019-07-18 | 13:24:06

رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...

صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها 2019-07-18 | 12:59:53

اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...

المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار 2019-07-18 | 12:19:44

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى...

4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق 2019-07-18 | 11:50:44

.. 4 شقيقات توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا...

اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك 2019-07-18 | 10:38:04

من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر...

بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية 2019-07-18 | 10:30:34

في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل...

فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم 2019-07-18 | 10:30:42

خلال الحفريات الأثرية الجارية في الأسابيع الأخيرة في مدينة رهط في جنوب البلاد، تم...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة 2019-07-18 | 09:27:57

اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقساسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطياصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة هدى كحيل ابو سراري قتل ام 4 اطفال شقيقها المشتبه قتلها طعن شقتها طفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريمطمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com