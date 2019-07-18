محمد, رمضان, وسعد, لمجرد, يطرحان, كليب, أغنيتهما, الجديدة, ”, إنساي, “,

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حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية...
أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان قلعة دمشق...
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لأول مرة تظهر ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري في حفل لوالدها، الحفل الذي أحياه في...
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فاجأت الفنانة أحلام جمهورها عبر “تويتر”، بإطلالتها غير المتوقعة، التي ظهرت فيها...
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