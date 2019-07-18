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6 أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك دون أن تدركها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توجد العديد من العوامل المختلفة حولنا والتي تؤثر على صحة بشرتنا ومظهرها بطرق إيجابية وسلبية دون أن ندرك ذلك.



ونشر موقع "إنسايدر" قائمة بالأشياء التي يمكنها التأثير على البشرة بشكل واضح وكبير، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية، وأهمها مايلي:


1- التعرق:


يمكن للتمارين الرياضية أن تكون مفيدة للجسم والعقل، ولكن تخطي الاستحمام بعد التمرين، ليس دائما أمرا جيدا لبشرتك، "فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة، يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم غسل الجسم بشكل صحيح، فإن العرق يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لظهور حب الشباب، بحسب الدكتورة ماريسا غارشيك، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك.


2- ضغط الهاتف على الخد يؤدي إلى انسداد المسام:


قالت الدكتورة غارشيك إننا نجيد غسل وجوهنا لكننا لا نهتم لتنظيف هواتفنا والتي غالبا ما تكون على اتصال مباشر مع وجوهنا.


وتجمع الهواتف الأوساخ والجراثيم من حولها والتي يمكن عند استخدام الجهاز في الرد على الاتصال، وبالتالي ملامسة وجوهنا، أن تؤدي إلى انسداد المسام وتهيج الجلد وظهور حب الشباب.


وأوضحت غارشيك أن أفضل طريقة لتجنب ذلك، هو التقليل من الاستخدام المطول للهاتف، وتغيير جهة اللمس من حين لآخر، فضلا عن إمكانية استخدام السماعات لتجنب ضغط الجهاز على الوجه، وأيضا تنظيف وتطهير الهاتف باستمرار.


3- الحرارة يمكن أن تسهم في فرط تصبغ الجلد:


أشار اختصاصي الأمراض الجلدية في أوهايو، ماثيو موليندا، إلى أن البعض يعانون من أمراض جلدية مثل الكلف، إذ تسهم الحرارة في فرط التصبّغ، وهو عبارة عن بقع داكنة على الجلد.




ويمكن أن يتأثر الجلد بحرارة الشمس أو حتى الحرارة التي تشعر بها أثناء طهو الطعام في المطبخ الساخن.


ولهذا يجب تجنب قضاء فترات طويلة من الوقت في الحرارة، وإذا كنت في الخارج فقم دائما بتطبيق واق من الشمس بدرجة 30 أو أعلى من قياس الحماية من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية (SPF).


4- الإجهاد يمكن أن يؤثر على الجلد بعدة طرق مختلفة:


كشفت الدكتورة سوزان بارد، طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك، أن مستويات التوتر يمكن أن تسبب تقلبات هرمونية كبيرة والتي "قد تزيد من إنتاج الزيت الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتهيج الجلد".


5- ملابس الصوف الشتوية قد تكون مزعجة للبشرة:


قالت الدكتورة كاسي هايتس، طبيبة أمراض جلدية مقرها نيويورك: "يمكن أن تؤدي ملابس الصوف إلى الحكة وتهيج الأكزيما لدى بعض الأفراد".


وعلى الرغم من أن حساسية الصوف هذه ليست شائعة، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون منها فربما تسبب طفحا جلديا وتهيجا في العينين وسيلانا في الأنف.


6- الحساسية من بعض الإكسسوارات التي تحتوي على النيكل:


يعد النيكل أحد أكثر الأنواع شيوعا المسببة للحساسية الناتجة عن اللمس، وقد تؤدي إلى إصابة بعض الأفراد بالتهاب الجلد التماسي، وهو نوع من الطفح الجلدي المزعج لكنه ليس خطيرا.




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