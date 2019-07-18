تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |  2019-07-18 10:30:34 بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية |  2019-07-18 10:30:42 فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:27:57 اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة |  2019-07-18 09:14:06 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

راهب يزعم أن "السمينات لا يدخلن الجنة".. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقدمت امرأة غاضبة على دفع راهب من أرضية خشبة مسرح شرق البرازيل أثناء إلقائه موعظة دينية على الحضور أكد فيها أن الجنة ستكون خالية من النساء السمينات.



وأظهر مقطع فيديو متداول، الراهب الأب مارسيلو روسي، البالغ من العمر 52 عاما، وهو يتحدث إلى أكثر من 50 ألف شخص.


وحين تطرق إلى موضوع النساء السمينات قائلا إنهن "لا يدخلن الجنة"، صعدت امرأة سمينة غاضبة إلى خشبة المسرح، متخطية الحراس، ودفعته بقوة حتى سقط أرضا من المسرح، وسط ذهول الجمهور.



ولكن الراهب نجا بـ"معجزة" من الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي مأساويا، حيث قال: "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".


وتم التحقيق مع المرأة، فيما رفض الراهب تقديم شكوى ضدها.




كلمات متعلقة

راهب, يزعم, أن, "السمينات, لا, يدخلن, الجنة".., فجاءه, الرد, الصادم!, (فيديو),

تابعونــا

كيف تحمي هاتفك من قراصنة واتساب؟ كيف تحمي هاتفك من قراصنة واتساب؟ 2019-07-17 | 16:00:20

لا يتوقف القراصنة عن ابتكار طرق للتسلل للهواتف الذكية، خصوصا أولئك الذين...

السعودية تسمح بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة السعودية تسمح بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة 2019-07-17 | 16:00:20

قرر مجلس الوزراء السعودي قرر في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين...

عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! عام ونصف .. كلب "ينتظر" صاحبه في المكان نفسه! 2019-07-17 | 14:36:09

أذهل كلب وفي سكان مدينة نافباكتوس اليونانية بوفائه المنقطع النظير، ودفعهم...

سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) سقوط مخيف لامرأة حاولت الصعود إلى قطار تحرك لتوه! (فيديو) 2019-07-17 | 10:53:39

شهد ركاب محطة قطارات في الهند حادثة مريعة كادت تودي بحياة امرأة حاولت اللحاق...

تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم تسريبات تكشف عن هاتف "سامسونغ" القادم 2019-07-17 | 09:46:43

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بشكل ومواصفات الهاتف القادم من...

أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة 2019-07-16 | 15:55:51

عندما خطا رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ خطوته الأولى على سطح القمر، وقال...

مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري! 2019-07-16 | 12:35:58

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عرض ابتكار جديد يذكرنا بمشاهد أفلام الخيال...

انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل انهيار لعبة بمدينة ملاهٍ بالهند يوقع قتيلين وإصابة 27 على الأقل 2019-07-16 | 10:29:48

أسفر انهيار لعبة في مدينة ملاهٍ في الهند عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين،...

صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف "آيفون" المرتقب 2019-07-16 | 09:06:32

بعد أن كثرت الأنباء عن شكل "آيفون 11" القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب...

تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! تعطل تطبيقات "فيسبوك" بمعدل أعلى هذا العام ! 2019-07-15 | 16:00:23

أفاد تقرير جديد بأن التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" تعرضت لأعطال كبيرة "غير متوقعة"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصيناصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة حافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com