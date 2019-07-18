رسميًا.., يوفنتوس, يضم, دي, ليخت, ب, 85.5, مليون, يورو,

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تنبأ الكثير من المتابعين بتألق المصري محمد صلاح في البطولة التي تستضيفها بلاده،...
قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أكبر العقبات أمام مساعي برشلونة،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يُقرب الكرواتي لوكا مودريتش...
حطم الطفل رحيم كورييف من جمهورية الشيشان الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين...
كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض...
وصل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إلى مدينة تورينو،...
واصلت الصحف العالمية، اليوم الأربعاء، تناول كواليس المفاوضات بين برشلونة وباريس...
أفادت تقارير صحافية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة مع نظيره برشلونة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان يجرمان وضع شرطًا،...