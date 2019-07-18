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رسميًا.. يوفنتوس يضم دي ليخت ب 85.5 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.



وانتقل المدافع الصاعد دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، بعد اجتياز الكشف الطبي للفريق الإيطالي.


ودفع يوفنتوس، 85.5 مليون يورو لصالح أياكس، للحصول على توقيع ماتياس دي ليخت.


وذكر يوفنتوس في بيانه "ماتياس دي ليخت رسميًا بات لاعبًا في يوفنتوس".


ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو وبعض الصور للاعب لدى وصوله للخضوع للفحص الطبي.


كما قال المدافع دي ليخت، في مقطع فيديو قصير "سعيد بوجودي هنا في يوفنتوس".


وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.


وتوج دي ليخت مع أياكس الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في هولندا، كما سجل الهدف الذي حسم فوز أياكس على يوفنتوس في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.




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