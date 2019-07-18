اللاعب, المنداوي, حاتم, عيبد, الحميد, في, طريقه, لسلتيك,

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في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل...
يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...
يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...
اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس...
من المتوقع ان يتم اليوم الخميس في ساعات المساء الاعلان رسميا عن تشكيل القائمة...
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نتائج...
يكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات...
أبرق رئيس مجلس محلي عارة وعرعرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء السيد مضر يونس،...
لقي الشاب عدي حسنين(١٧ عاما)من جلجولية مصرع في حادث طرق مروع على شارع ٤٤٤. وجاء في...
اصيب شاب يبلغ من العمر ٤٠ عاما من سكان دير حنا بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...