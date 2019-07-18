اللاعب, المنداوي, حاتم, عيبد, الحميد, في, طريقه, لسلتيك,

ادارة الفريق في بئر السبع وافقت على بيعه للفريق الاسكتلندي حيث يتوقع ان تبدأ المفاوضات الرسمية بين الطرفين لاتمام الصفقة .وقدرت الصفقة ب 1.7 مليون جنيه استرليني .

من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع الى فريق سلتيك الاسكتلندي .

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