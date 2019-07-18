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اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع  الى فريق سلتيك الاسكتلندي .




ادارة الفريق في بئر السبع وافقت على بيعه للفريق الاسكتلندي حيث يتوقع ان تبدأ المفاوضات الرسمية بين الطرفين لاتمام الصفقة .

وقدرت الصفقة  ب 1.7 مليون جنيه استرليني .




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