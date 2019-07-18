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بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية



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في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل كل من مدير قسم تحسين وجه البلده في مجلس كفركنا المحامي باسل عواودة، والدكتور البيطري عبد السلام خمايسي، بعض النصائح والارشادات لاطلاع الاهالي حول الموضوع، علما انه لم يتم التبليغ عن وجود اصابات او حالات وجود هذا الداء في البلدة.



واشار الدكتور البيطري عبد السلام خمايسي، ان كل شخص يتعرض لعض او خدش من كلب او قط، عليه التوجه لوزارة الصحة لاخذ التطعيمات اللازمة. واكد الدكتور البيطري خمايسي انه على كل شخص يملك كلبا او قطاً مطالب بتقديم تطعيمات فورية ضد داء الكلب.


وحول سؤالنا للدكتور خمايسي عن  عوارض الاصابة بداء الكلب قال: " كل حيوان مصاب بداء الكلب يقوم بمهاجمة وعض الاخرين، بالاضافة لظهور حالات الشراسة الزائدة للحيوان مما يجعله اكثر خطورة وعدائيه.


وارسل الدكتور خمايسي رساله  مناشدا كل انسان يقتني كلبا ان يقوم بالتطعيمات الازمة ضد داء الكلب، ووضعه في مكان محمي بعيدا عن الحيوانات وتحديدا الكلاب والقطط".


ومن جهته ارسل المحامي باسل عواودة مدير قسم تحسين وجه البلدة رسالة توضيحية لجمهور المواطنين في كفركنا انه لم يتم التبليغ عن اصابات في داء الكلب في القرية . 


وعليه وبايعاز من رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، تم عقد اجتماع وتشكيل لجنة طوارئ كخطوة احترازية لمتابعة الموضوع ومعالجة اي حادثه في حال وقوعها لا قدر الله. 


وختم عواودة حديثه، انصح المواطنين الكرام الاطلاع على الارشادات والمعلومات المتعلقة بهذا الداء، عن طريق مواقع صناديق المرضى في شبكة الانترنت.للاستفسار:
باسل عواودة:

 0502244491

عبد السلام خمايسي: 

0507676701

عاطف حمزة : 

 0506990153




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