تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-18 13:24:06 خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو |  2019-07-18 13:13:02 محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا |  2019-07-18 13:09:21 محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية |  2019-07-18 12:59:53 صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها |  2019-07-18 12:19:44 المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار |  2019-07-18 11:50:44 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق |  2019-07-18 11:30:01 لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة |  2019-07-18 11:27:55 عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام |  2019-07-18 10:38:04 اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك |  2019-07-18 10:30:34 بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية |  2019-07-18 10:30:42 فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:39:42 اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين |  2019-07-18 09:27:57 اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة |  2019-07-18 09:14:06 علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو صور - العثور على جامع صغير في منطقة رهط بالنقب يُعتبر من أقدم الجوامع في العالم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال الحفريات الأثرية الجارية في الأسابيع الأخيرة في مدينة رهط في جنوب البلاد، تم العثور على بقايا إحدى الجوامع القروية – المحلية والذي يعتبر من بين أقدم الجوامع في العالم. تاريخ المبنى قرابة 1200 عام (الفترة الإسلامية الأولى)، تم العثور عليه خلال الحفريات التي تديرها سلطة الآثار ويشارك فيها السكان البدو والشبيبة المحليين وبتمويل السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب وأيضا بدعم الشركة الإدارية "عيمق أيالون 2000".   



وفقا لما قاله "شاحر تصور" والدكتور يوحنان (جون) زليجمان من سلطة الآثار: "جامع قروي – محلي من تلك الفترة، يُعتبر مكتشفا اثريا نادرا جدا في الشرق الأوسط والعالم بأسره، وخاصة في المنطقة المتواجدة الى الشمال من بئر السبع، حيث لم يتم العثور في هذه المنطقة حتى الآن، على مبنى مشابه له. نحن نعلم على وجود جوامع كبيرة خلال تلك الفترة في القدس ومكة، إلا انه في هذه الحالة لدينا مصلى صفير الذي كان بإستعمال المزارعين من المنطقة. ما وجدناه، بقايا مسجد مفتوح تحت السماء – مبنى مستطيل الشكل له ساحة داخلية، محراب أتجاهه الى الجنوب – الى مكة. تلك المؤشرات تدل على إستعمال المبنى قبل مئات السنوات". كذلك، تم العثور خلال الحفريات على مبنى تاريخه الفترة البيزنطية (القرون 6-7 ميلادي)، وبقايا إستيطان تاريخه الفترة الإسلامية (القرون 7-8 ميلادي)، منه تبقت آثار المنازل التي كانت مقسمة الى غرف صغيرة، تشمل الساحات الداخلية والمخازن وأماكن تحضير الطعام والمواقد مثل الطابون والأفران". 


وفقا لأقوال مديري الحفريات في الموقع: "هذه المواقع كانت جزأ من القطاع الزراعي خلال العصور القديمة. الأراضي كانت خصبة ومناسبة لزراعة الحبوب، بينما شجعت مياه الأنهر الجوفية المزارعين بالقدوم الى الموقع والعمل في الزراعة".


وفقا لأقوال البروفسور جدعون أفني، خبير في تاريخ الفترة من سلطة الآثار: "يعتبر هذا واحد من أقدم الجوامع المعروفة لنا من فترة بداية وصول الإسلام الى أرض إسرائيل، مباشرة بعد الاحتلال العربي عام 636 ميلادي. العثور على مسجد في المناطق الزراعية ما بين بئر السبع وعسقلان، تشير الى مراحل التغييرات الأجتماعية والدينية التي طرأت على البلاد خلال التحول ما بين الفترة البيزنطية والفترة الإسلامية. العثور على الإستيطان والجامع بقربه، هي دليل هام لدراسة تاريخ البلاد خلال تلك الفترة المليئة بالأحداث. وفقا للمصادر التاريخية الإسلامية، قامت السلطة الإسلامية بتقسيم الأراض الى الموظفين وقائدو الجيش مباشرة بعد إحتلال البلاد. واحد من بين هؤلاء كان عمرو ابن العاص – قائد في الجيش العربي، الذي كان على رئس الجيش في إحتلال البلاد وسوريا. إستمرار الحفريات في الموقع، من شأنها ان تنير معلوماتنا بدلائل أخرى نستدل منها عن بداية الإستيطان وتأسيسه وبناء الجمع والعلاقة مع الاحتلال العربي للبلاد".


شارك في الحفريات مجموعة من البدو سكان المنطقة وأيضا بعض الشبيبة من القرى والمدن المجاورة، من بينها شكان "ميتار"، جفاعوت بار وبيت قما. تأت هذه المشاركة الفعالة في الحفريات، ضمن مشروع التربية والتوعية الذي تقوم به سلطة لآثار في السنوات الأخيرة، والذي خلاله يشارك الشباب في الحفريات الأثرية خلال العطلة الصيفية. بهذه الطريقة، يتلقون أجرة جيدة، إضافة الى لمسمهم للماضي ومن خلال ذلك كسب التجربة والمغامرة الممتعة في حياتهم.


خلال هذه الأيام، تحاول سلطة الآثار والسلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب بحث السبل التي تمكن من الحفاظ على الجامع ودمجه ضمن الحي السكني الجديد ليكون متاحا للجمهور.




كلمات متعلقة

فيديو, صور, -, العثور, على, جامع, صغير, في, منطقة, رهط, بالنقب, يُعتبر, من, أقدم, الجوامع, في, العالم,

تابعونــا

خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو خلال الاحتفالات بنتئاج التوجيهي - ضبط كمية العاب نارية واعتقال عدد من مطلقيها في رام الله - فيديو 2019-07-18 | 13:24:06

رام الله _ ضبطت الشرطة الفلسطينية اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت...

صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها صور - انقلاب شاحنة في طرعان واصابة طفيفة لسائقها 2019-07-18 | 12:59:53

اصيب سائق شاحنة بجراح طفيفة اليوم الخميس اثر حادث طرق وانقلاب شاحنة في حي المناشر...

المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار المطران حنا : الحضور المسيحي في القدس مهدد بالاندثار 2019-07-18 | 12:19:44

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى...

4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق 4 شقيقات توائم مقدسيات ينجحن معا في التوجيهي بتفوق 2019-07-18 | 11:50:44

.. 4 شقيقات توائم حافظات للقرآن ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي من القدس ينجحن معًا...

عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام عباس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام 2019-07-18 | 11:27:55

استنادا الى صلاحياته الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين لهما قوة...

اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك اللاعب المنداوي حاتم عيبد الحميد في طريقه لسلتيك 2019-07-18 | 10:38:04

من المتوقع ان ينضم اللاعب حاتم عبد الحميد ابن بلدة كفرمندا ولاعب فريق هبوعيل بئر...

بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية بعد التبليغ عن وجود داء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا: تشكيل لجنة طوارئ كخطوة وقائية 2019-07-18 | 10:30:34

في اعقاب العثور على كلب مصاب بداء الكلب في احدى القرى المجاورة لبلدة كفركنا، ارسل...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين اسرائيل تبحث طلب عضوا الكونغرس زيارة اسرائيل وفلسطين 2019-07-18 | 09:39:42

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر...

اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة 2019-07-18 | 09:27:57

اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طالبة بكير مرح القدس بادعاء طعن يهودي الشيخ جراح القدس اطلاق النار عليها اصابتهااطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس متفاوته اصابات انقلاب الناصرة سيارات سيارة الشرطة تنظيم مفرق المحاكم الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com