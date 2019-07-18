اسرائيل, تبحث, طلب, عضوا, الكونغرس, زيارة, اسرائيل, وفلسطين,

يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلان عضوا الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب نيتهما زيارة اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الأسابيع القريبة.

وياتي بت نتنياهو في مسألة السماح لهما بدخول اسرائيل، خاصة وأنهما سبق وأن عبرا عن دعمهما لحركة مقاطعة إسرائيل، ما يعني أن تعديل قانون الدخول إلى اسرائيل يفترض أن يمنعهما من ذلك.وبحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية فإنه نظرا لحساسية الموضوع والذي يتصل بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، فإن نتنياهو سيضطر للبت بهذه المسألة.وكانت إلهان عمر، وهي عربية من أصول صومالية، قد قالت لموقع "جويش إنسايدر"، يوم أمس، أنها تنوي زيارة اسرائيل، وقالت إنها معنية بالاطلاع على الاحتلال، مشيرة إلى أن ما تسمعه يشير إلى أن "الطرفين يشعران بأن الاحتلال لا يزال قائما".من جهتها قالت طليب، وهي فلسطينية، في مقابلة مع موقع "إنترسبت" إنها تريد زيارة اسرائيل بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وذلك كبديل عن الجولات التي تنظمها "إيباك".كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأميركي صوت، مساء الثلاثاء، على قرار يدين التعليقات العنصرية، للرئيس دونالد ترامب، بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات، بينهن عمر وطليب، ولغته العدائية تجاه المهاجرين.