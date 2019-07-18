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اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت النيابة العامة لواء الشمال امس الاربعاء عن اغلاقها ملف التحقيق ضد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة بعد التحقيقات التي طالته .



وفي حديث للصنارة نت مع عماد دحلة الرئيس اليابق لمجلس طرعان قال :" والاخير يؤكد :"اغلاق ملف التحقيقات ضدنا كان مسألة وقت لاحقاق الحق وضحد التشكيك في نزاهة ادائنا ونهج امانتنا" .
واضاف :" اهلنا في طرعاننا الغالية وسائر شعبنا الكرام. لقد انتظرنا صدور بيان الحق وصبرنا على جولة الباطل ليأتي قرار النيابة العامة في لواء الشمال اليوم باغلاق ملف التحقيقات ضدنا كوسام شرف لنا ولاهالي بلدنا وكافة جماهيرنا .


هذا الوسام وهذه الشهاده تضاف الى رصيد اوسمتنا وشهاداتنا التي حصلنا عليها طيلة خمس سنوات عندما قدنا طرعان الى اعلى قمم المجد والوئام والمحبة والازدهار والعمران والتربية والتعليم لتصبح محط اعجاب ونموذج محلي وقطري يحتذى بها من ناحية نزاهة ادارة السلطة المحلية والتخطيط السليم والتنفيذ المبرمج.


عهداً منا امام الله واهلنا واجيالنا القادمه ان نهج الامانة سنورثه مبدأ عيش وسيرة حياة اغلى من الذهب المرصع بمبادئ الاخلاق العالية والاستقامة والتسامح والشهامة لهذه الاجيال.




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