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نانسي عجرم تحذر من إقحام اسمها في حملات دعائية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.



وكتبت نانسي عبر حسابها على “تويتر”: توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي”.

 وأضافت: “أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد”.




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