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اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ووالد نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن نيمار أعطى وكيله الضوء الأخضر لمعرفة أي من الأندية الكبرى يمكنها تحمل قيمة رحيله عن سان جيرمان.


وذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن والد نيمار سيلتقي مع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، في اجتماع مشترك بمدينة تورينو.


ويعد نيمار قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما يعد برشلونة هو الوجهة الأقرب للبرازيلي، بينما يأتي ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ كوجهات أخرى محتملة.


يشار إلى أن نيمار انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من برشلونة، في صفقة هي الأغلى في التاريخ، بعدما انتقل مقابل 222 مليون يورو.




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