مصر:, تجديد, حبس, طفلة, قتلت, سائق, حافلة, حاول, اغتصابها,

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها "ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج...
اعترف مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إنه دون التوصل إلى...
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدوث تقدم كبير مع إيران، وقال "لا نسعى إلى تغيير...
نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للادارة الامريكية تحفظات اسرائيل...
صادق مجلس النواب الأمريكي، مساء الاثنين، بأغلبية ساحقة، على مشروعي قرار متعلقين...
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي...
قال رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو، إن "رد فعل الاتحاد الأوروبي على...
أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ان هدف زيارته لكورية الجنوبية بناءُ جسر بين...
تحيي تركيا اليوم الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل، وقد ترحم وزير الخارجية،...
أطلع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير...