توقعات, بالاعلان, رسميا, عن, اعادة, المشتركة, مساء, اليوم,

من المتوقع ان يتم اليوم الخميس في ساعات المساء الاعلان رسميا عن تشكيل القائمة المشتركة بعد ان كان تم تأجيل ذلك من يوم الاثنين الى اليوم .

وكان تم تأجيل المؤتمر بعد تعسر المفاوضات بين الاحزاب .واكدت مصادر موثوقه لمراسلنا ان المفاوضات مستمرة وستسعى لجنة الوفاق على اعلان تشكيل القائمة حتى مساء اليوم الخميس .