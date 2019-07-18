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توقعات بالاعلان رسميا عن اعادة المشتركة مساء اليوم



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من المتوقع  ان يتم اليوم الخميس في ساعات المساء الاعلان رسميا عن تشكيل القائمة المشتركة بعد ان كان تم تأجيل ذلك من يوم الاثنين الى اليوم .



وكان تم تأجيل المؤتمر بعد تعسر المفاوضات بين الاحزاب .


واكدت مصادر موثوقه لمراسلنا ان المفاوضات مستمرة وستسعى لجنة الوفاق على اعلان تشكيل القائمة حتى مساء اليوم الخميس .
توقعات بالاعلان رسميا عن اعادة المشتركة مساء اليوم




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