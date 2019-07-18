بالاسماء, .., الاعلان, عن, نتائج, الثانوية, العامة, التوجيهي,

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة لعام 2019، في جميع محافظات قطاع غزة.

وبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. وعلى وجه التفصيل؛ فقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.وفي الفرع التكنولوجي (812 )، بنسبة نجاح (80.42 ) %.كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (1658) بنسبة نجاح ( 62) %.وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (156) وبلغت نسبة النجاح (59)%مبروك لأبنائنا الناجحين متمنين لهم مستقبلاً زاهراً، ومتمنين لمن لم يحالفهم الحظ، التوفيق في الدورات اللاحقة.أما العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانوا على النحو الآتي:العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانوا على النحو الآتي:الفرع الأدبيالأول 99.6 داليه حسين حسن ملايشه قباطية بنات جبع الثانويةالثاني 99.3 نور الهدى عزات محمد خضورة الوسط شهداء دير البلح الثانويةالثالث 99.1 إيمان اشرف احمد الحاج علي الوسطى مريم بنت عمران الثانويةالثالث مكرر 99.1 مها بشار "محمد باسم" شعار نابلس سمير سعد الدينالخامس 99 حلا عبد الرحمن احمد سيف نابلس جمال عبد الناصرالسادس 98.9 آية سامي وجيه ابو بطنين خان يونس عكا الثانوية للبناتالسادس مكرر 98.9 ايمان محمد محمود ابو هلال غزة الهدى الثانوية للبناتالسادس مكرر 98.9 ديالا اشرف ماجد عسيلي الخليل محمد علي المحتسبالسادس مكرر 98.9 رؤى سعد سلامة فراونة خان يونس خان يونس الثانويةالعاشر 98.7 بيسان رائد عبد الديراوي الوسطى خولة بنت الازور الثانويةالعاشر مكرر 98.7 ساره عبد الغني حافظ عبد النبي الخليل محمد علي المحتسبالعاشر مكرر 98.7 سلسبيل جهاد يوسف شافعي رام الله و البيرة بنات البيرة الجديدةالعاشر مكرر 98.7 سندس حمدان عثمان المصري خان يونس عبدالرحمن الاغاالعاشر مكرر 98.7 فاطمة بسام حرب عابدين رفح عباس محمود العقادالعاشر مكرر 98.7 هلا ادهم احمد ابو حسنين الوسطى ممدوح صيدم الثانويةالفرع العلميالأول 99.7 آلاء احمد محمد عبد العاطي غزة بشير الريس الثانوية للبناتالأول مكرر 99.7 حلا عماد عبد الله مهنا غزة عرفات للموهوبين الثانوية بناتالأول مكرر 99.7 داوود سامي داوود حمدان نابلس الثانوية الاسلامية للبنينالأول مكرر 99.7 سمر رائد احمد السوسي غزة عرفات للموهوبين الثانويةالأول مكرر 99.7 محمود نعيم سليم خضرة نابلس الصلاحية الثانوية للبنينالسادس 99.6 ابراهيم عبد الناصر محمد ابوسعيفان الوسطى خالد بن الوليدالسادس مكرر 99.6 آية اسعد نمر قب طولكرم بنات دير الغصون الثانويةالسادس مكرر 99.6 آية سعيد ابراهيم فقها قباطية بنات سيريس الثانويةالسادس مكرر 99.6 حلا غالب فرح صالح سلفيت ذكور مسحة الثانويةالسادس مكرر 99.6 ديما عبد الفتاح محمود احمد الوسطى مريم بنت عمران الثانويةالسادس مكرر 99.6 راية ناصر محمد عمر الخليل بنات وداد ناصر الدينالسادس مكرر 99.6 رهف سعد "محمد عادل" حمادة نابلس العائشية الثانوية للبناتالسادس مكرر 99.6 زينة ناظم خليل صالح طولكرم بنات العدوية الثانويةالسادس مكرر 99.6 سجى حسن عثمان صقر غزة شادية ابو غزالة الثانويةالسادس مكرر 99.6 سلمى احمد غازي "الحاج قاسم" طولكرم بنات العدويةالسادس مكرر 99.6 شروق منذر "محمد حافظ" مجاهد الخليل بنات وداد ناصر الدينالسادس مكرر 99.6 علي احمد محمد المدهون غزة عرفات للموهوبين الثانويةالسادس مكرر 99.6 غدير عبد المعطي محمود زعرب رفح شهداء رفح الثانويةالسادس مكرر 99.6 لانا عصام ابراهيم سلامة طولكرم بنات العدوية الثانويةالسادس مكرر 99.6 محمد تميم "محمد نور الدين" تكروري الخليل الحسين بن عليالسادس مكرر 99.6 محمد يوسف محمد ابو مسامح خان يونس المتنبي الثانويةالسادس مكرر 99.6 مريم بسام فضل المغاري رفح القادسية الثانويةالسادس مكرر 99.6 ورد طلال محمد قويدر غزة عرفات للموهوبينالسادس مكرر 99.6 وسيم هيثم شحادة شحادة نابلس سبسطية الثانوية المختلطةوالثلاثة الأوائل في فرع الريادة والأعمال فكانت على النحو الآتي:الأول 99.4 ابرار اسامة نوري ابو ريحان طوباس بنات طمون الثانويةالثاني 99.3 مها صلاح الدين محمود ابوعوده غزة زهرة المدائن الثانوية للبناتالثالث 98.7 هنا رضا توفيق حرزالله جنين بنات يعبد الثانويةوالثلاثة الأوائل في الفرع الصناعي فكانت على النحو الآتي:الاول 98.1 مياده معزوز احمد غانم قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعيةالأول مكرر 98.1 نغم ناصر محمد نصار جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنيةالثالث 98 عمر صلاح ابراهيم حنتولي قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعيةأما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:الشرعي : الأول 99.6 فاطمة رائد يوسف عوده قلقيلية اناث الشرعية الثانويةالتكنولوجي: الأول 98.9 ايمان شاهر محمد عزام مرايطه سلفيت بنات سلفيت الثانويةالزراعي : الاول 92.8 محمد جهاد محمد شوبكي شمال الخليل العروب الزراعية الثانويةالاقتصاد المنزلي الاول 94.5 سعاد شادي غسان مقبول نابلس دراسة خاصةالفندقي: الاول 89.4 ليال خضر مشيل شاميه رام الله و البيرة الانجيلية الاسقفية العربية