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بالاسماء .. الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي



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 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة لعام 2019، في جميع محافظات قطاع غزة.



وبلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. وعلى وجه التفصيل؛ فقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح  (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.


وفي الفرع التكنولوجي (812 )، بنسبة نجاح (80.42 ) %.


كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (1658) بنسبة نجاح ( 62) %.


وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (156) وبلغت نسبة النجاح (59)%


مبروك لأبنائنا الناجحين متمنين لهم مستقبلاً زاهراً، ومتمنين لمن لم يحالفهم الحظ، التوفيق في الدورات اللاحقة.


أما العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانوا على النحو الآتي: 


 العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانوا على النحو الآتي:


الفرع الأدبي


الأول 99.6 داليه حسين حسن ملايشه قباطية بنات جبع الثانوية

الثاني 99.3 نور الهدى عزات محمد خضورة الوسط شهداء دير البلح الثانوية

الثالث 99.1 إيمان اشرف احمد الحاج علي الوسطى مريم بنت عمران الثانوية

الثالث مكرر 99.1 مها بشار "محمد باسم" شعار نابلس سمير سعد الدين

الخامس 99 حلا عبد الرحمن احمد سيف نابلس جمال عبد الناصر

السادس 98.9 آية سامي وجيه ابو بطنين خان يونس عكا الثانوية للبنات

السادس مكرر 98.9 ايمان محمد محمود ابو هلال غزة الهدى الثانوية للبنات

السادس مكرر 98.9 ديالا اشرف ماجد عسيلي الخليل محمد علي المحتسب

السادس مكرر 98.9 رؤى سعد سلامة فراونة خان يونس خان يونس الثانوية

العاشر 98.7 بيسان رائد عبد الديراوي الوسطى خولة بنت الازور الثانوية

العاشر مكرر 98.7 ساره عبد الغني حافظ عبد النبي الخليل محمد علي المحتسب

العاشر مكرر 98.7 سلسبيل جهاد يوسف شافعي رام الله و البيرة بنات البيرة الجديدة

العاشر مكرر 98.7 سندس حمدان عثمان المصري خان يونس عبدالرحمن الاغا

العاشر مكرر 98.7 فاطمة بسام حرب عابدين رفح عباس محمود العقاد

العاشر مكرر 98.7 هلا ادهم احمد ابو حسنين الوسطى ممدوح صيدم الثانوية


الفرع العلمي

الأول 99.7 آلاء احمد محمد عبد العاطي غزة بشير الريس الثانوية للبنات

الأول مكرر 99.7 حلا عماد عبد الله مهنا غزة عرفات للموهوبين الثانوية بنات

الأول مكرر 99.7 داوود سامي داوود حمدان نابلس الثانوية الاسلامية للبنين

الأول مكرر 99.7 سمر رائد احمد السوسي غزة عرفات للموهوبين الثانوية

الأول مكرر 99.7 محمود نعيم سليم خضرة نابلس الصلاحية الثانوية للبنين

السادس 99.6 ابراهيم عبد الناصر محمد ابوسعيفان الوسطى خالد بن الوليد

السادس مكرر 99.6 آية اسعد نمر قب طولكرم بنات دير الغصون الثانوية

السادس مكرر 99.6 آية سعيد ابراهيم فقها قباطية بنات سيريس الثانوية

السادس مكرر 99.6 حلا غالب فرح صالح سلفيت ذكور مسحة الثانوية

السادس مكرر 99.6 ديما عبد الفتاح محمود احمد الوسطى مريم بنت عمران الثانوية

السادس مكرر 99.6 راية ناصر محمد عمر الخليل بنات وداد ناصر الدين

السادس مكرر 99.6 رهف سعد "محمد عادل" حمادة نابلس العائشية الثانوية للبنات

السادس مكرر 99.6 زينة ناظم خليل صالح طولكرم بنات العدوية الثانوية

السادس مكرر 99.6 سجى حسن عثمان صقر غزة شادية ابو غزالة الثانوية

السادس مكرر 99.6 سلمى احمد غازي "الحاج قاسم" طولكرم بنات العدوية

السادس مكرر 99.6 شروق منذر "محمد حافظ" مجاهد الخليل بنات وداد ناصر الدين

السادس مكرر 99.6 علي احمد محمد المدهون غزة عرفات للموهوبين الثانوية

السادس مكرر 99.6 غدير عبد المعطي محمود زعرب رفح شهداء رفح الثانوية

السادس مكرر 99.6 لانا عصام ابراهيم سلامة طولكرم بنات العدوية الثانوية

السادس مكرر 99.6 محمد تميم "محمد نور الدين" تكروري الخليل الحسين بن علي

السادس مكرر 99.6 محمد يوسف محمد ابو مسامح خان يونس المتنبي الثانوية

السادس مكرر 99.6 مريم بسام فضل المغاري رفح القادسية الثانوية

السادس مكرر 99.6 ورد طلال محمد قويدر غزة عرفات للموهوبين

السادس مكرر 99.6 وسيم هيثم شحادة شحادة نابلس سبسطية الثانوية المختلطة

والثلاثة الأوائل في فرع الريادة والأعمال فكانت على النحو الآتي:

الأول 99.4 ابرار اسامة نوري ابو ريحان طوباس بنات طمون الثانوية

الثاني 99.3 مها صلاح الدين محمود ابوعوده غزة زهرة المدائن الثانوية للبنات

الثالث 98.7 هنا رضا توفيق حرزالله جنين بنات يعبد الثانوية


والثلاثة الأوائل في الفرع الصناعي فكانت على النحو الآتي:

الاول 98.1 مياده معزوز احمد غانم قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية

الأول مكرر 98.1 نغم ناصر محمد نصار جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنية

الثالث 98 عمر صلاح ابراهيم حنتولي قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية

أما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:

الشرعي : الأول 99.6 فاطمة رائد يوسف عوده قلقيلية اناث الشرعية الثانوية

التكنولوجي: الأول 98.9 ايمان شاهر محمد عزام مرايطه سلفيت بنات سلفيت الثانوية

الزراعي : الاول 92.8 محمد جهاد محمد شوبكي شمال الخليل العروب الزراعية الثانوية

الاقتصاد المنزلي الاول 94.5 سعاد شادي غسان مقبول نابلس دراسة خاصة

الفندقي: الاول 89.4 ليال خضر مشيل شاميه رام الله و البيرة الانجيلية الاسقفية العربية




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