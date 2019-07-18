الطقس - انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة

اليوم الخميس، فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويتلاشى تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون الأجواء لطيفة ومعتدلة إجمالاً.

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يونس وعودة وجبارين يطالبون وزير المالية بتعويض أهالي عرعرة المتضررين من الحرائق 2019-07-17 | 23:01:07 أبرق رئيس مجلس محلي عارة وعرعرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء السيد مضر يونس،...

جلجولية:مصرع الشاب عدي حسنين في حادث طرق مروع على شارع 444 2019-07-17 | 22:32:08 لقي الشاب عدي حسنين(١٧ عاما)من جلجولية مصرع في حادث طرق مروع على شارع ٤٤٤. وجاء في...

اصابة خطيرة لشاب من ديرحنا تعرض لاطلاق نار قرب سخنين 2019-07-17 | 22:21:35 اصيب شاب يبلغ من العمر ٤٠ عاما من سكان دير حنا بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...

كفر مندا: المربي محمود سمحات مديرًا جديدًا لمدرسة المتنبي الإعدادية 2019-07-17 | 21:14:51 جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندل:"وصل مجلس كفر مندا المحلي يوم أمس الثلاثاء...

سلطة المطافئ:الحرائق في منطقة وادي عارة تحت السيطرة 2019-07-17 | 20:13:40 جاء في بيان صادر عن سلطة المطافئ:رجال الاطفاء والانقاذ تمكّنوا من السيطرة على...

د. جرير خوري : "للتكنولوجيا الحديثة دور مهم في علاج مرض السكري 2019-07-17 | 20:11:00 للتكنولوجيا الحديثة أصبح دور مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه في علاج الامراض واجراء...

موجة حرائق تجتاح البلاد وسلطة الإطفاء تعلن عن حالة استنفار في صفوفها 2019-07-17 | 17:01:00 أصيب اليوم سبعة اشخاص بصورة طفيفة من جراء استنشاق الدخان بفعل الحرائق انحاء...

اصابة خطيرة لرجل 45 عاما من كابول تعرض للطعن 2019-07-17 | 16:03:42 اصيب عصر اليوم الاربعاء رجل 45 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في...

حرائق في منطقة وادي عارة واخلاء سكان 2019-07-17 | 16:00:17 تشهد منطقة وادي عارة اندلاع عدد من الحرائق الكبيرة، أبرزها وأكبرها في برطعة،...