الطقس - انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة

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أبرق رئيس مجلس محلي عارة وعرعرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء السيد مضر يونس،...
لقي الشاب عدي حسنين(١٧ عاما)من جلجولية مصرع في حادث طرق مروع على شارع ٤٤٤. وجاء في...
اصيب شاب يبلغ من العمر ٤٠ عاما من سكان دير حنا بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندل:"وصل مجلس كفر مندا المحلي يوم أمس الثلاثاء...
جاء في بيان صادر عن سلطة المطافئ:رجال الاطفاء والانقاذ تمكّنوا من السيطرة على...
للتكنولوجيا الحديثة أصبح دور مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه في علاج الامراض واجراء...
أصيب اليوم سبعة اشخاص بصورة طفيفة من جراء استنشاق الدخان بفعل الحرائق انحاء...
اصيب عصر اليوم الاربعاء رجل 45 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في...
تشهد منطقة وادي عارة اندلاع عدد من الحرائق الكبيرة، أبرزها وأكبرها في برطعة،...
تم مؤخرا تعيين البروفيسور الطبيب والمحاضر الكبير في التخنيون سميح فالح بدارنه من...