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الطقس - انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة



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اليوم الخميس، فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويتلاشى تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون الأجواء لطيفة ومعتدلة إجمالاً.







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