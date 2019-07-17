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يونس وعودة وجبارين يطالبون وزير المالية بتعويض أهالي عرعرة المتضررين من الحرائق



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أبرق رئيس مجلس محلي عارة وعرعرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء السيد مضر يونس، والنائبان أيمن عودة ويوسف جبارين رسالة مشتركة لوزير المالية موشيه كحلون مطالبين وزارة المالية بتعويض اهالي عرعرة التي تضررت بيوتهم جراء الحرائق التي نشبت بموجة الحر الأخيرة.

وأوضحوا برسالتهم للوزير كحلون بأن الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة نابعة عن تغييرات مناخية سببها تلويث البيئة والصناعة، حيث تتسبب الحرائق النابعة عن موجات الحر بأضرار مادية ونفسية للمواطنين، يستحقون تلقي تعويضات عنها.

وثمّن يونس وعودة وجبارين الموقف الأصيل للأهالي قائلين:" المبادرات الشخصية لاهالي عرعرة وبلدات عربية اخرى لايواء من اخلوا من بيوتهم مهمة وتدل على التكافل الاجتماعي والأصالة التي لطالما امتاز بها شعبنا."

واضافوا:"سنلاحق كافة المسؤولين للاهتمام بتعويض كافة المتضريين، على الدولة تحمل مسؤوليتها وتعويض المواطنين بالاضرار الناجمة عن هذه الحرائق."

يونس وعودة وجبارين يطالبون وزير المالية بتعويض أهالي عرعرة المتضررين من الحرائق




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