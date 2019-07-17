اصابة, خطيرة, لشاب, من, ديرحنا, تعرض, لاطلاق, نار, قرب, سخنين,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الشاب المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

اصيب شاب يبلغ من العمر ٤٠ عاما من سكان دير حنا بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار عندما كان يتواجد داخل سيارته قرب مفرق يوفاليم غربي مدينة سخنين مساء اليوم الاربعاء.

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