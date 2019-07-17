اصابة, خطيرة, لشاب, من, ديرحنا, تعرض, لاطلاق, نار, قرب, سخنين,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الشاب المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الشاب المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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