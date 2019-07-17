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كفر مندا: المربي محمود سمحات مديرًا جديدًا لمدرسة المتنبي الإعدادية



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جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندل:"وصل مجلس كفر مندا المحلي يوم أمس الثلاثاء كتابًا من مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم د. اورنا سمحون، ويحمل قراراً بتعيين المربي محمود احمد سمحات مديرًا لمدرسة المتنبي الإعدادية خلفًا للمربي المتقاعد محمد جنداوي.


حيث أجريت في وزارة المعارف قبل نحو اسبوعين مناقصة لإختيار مديرًا جديدًا للمدرسة، ووقع الاختيار على المربي محمود سمحات من قبل أعضاء لجنة المناقصة الذين يمثلون عدة جهات.


فور وصول التعيين، عقد رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، جلسة عمل مع المربي محمود سمحات، بحضور مدير دائرة التربية والتعليم جمال طه، حيث بارك له توليه منصبه الجديد وتمنى له النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة الطلاب خاصة وكفر مندا عامة، وحثه على العمل الجاد من أجل رفع المستوى التعليمي للمدرسة، كما أكد رئيس المجلس المحلي دعمه اللا محدود للمدرسة، وأبدى إستعداده لتوفير جميع احتياجات المدرسة قبل افتتاح السنة الدراسية.





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